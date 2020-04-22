CNN, Georgia eyaletinin işyerlerini açma planını eleştirdi: Saç kesen Edward Makaseller de olsa kuaförleri açmamak lazım

CNN yayınında sunucu Don Lemon ile tıp danışmanı Dr. Sanjay Gupta, Georgia Valisi Brian Kemp'in kuaförler, güzellik salonları ve spor salonları gibi işyerlerini açma planına tepki gösterdi.

Sunucu Lemon "Tıbbi bakış açısından, saç, manikür, pedikür ya da hatta spor yapılan salonlarda sosyal mesafeyi korumak korkunç zor olacağa benziyor" değerlendirmesini yaparken, tıp uzmanı Gupta da planı "Biraz saçma" diye niteledi.

"Saçınızı kesen, tırnaklarınızı düzelten kişiyle aranıza nasıl sosyal mesafe koyacaksınız" sorusunu yönelten Gupta'yı tasdik eden Lemon "Kesinlikle, hele de birinin saçını yapıyorsan" diyerek Johnny Depp'in sinemada can verdiği karaktere atıf yaptı:

"(Bu şartlarda) birinin saçını yapmak için Edward Makaseller olman gerekir, o zaman bile mesafe 1.8288 metre olmaz."

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) en başta sosyal mesafe standardını en az 1.8288 metre olarak açıklamıştı, ama zamanla araştırmalar ilerledikçe bunun bile yeterli uzaklık olmadığı ortaya çıkmıştı.

Gupta, Georgia eyaletinin sokağa çıkma kısıtlamalarından çıkması için henüz erken olduğunu savunarak şöyle konuştu:

"Açılmasını ben de istiyorum. Başka herkesin istediği şeylerin aynısını ben de istiyorum. Kendim için, ailem için, sizin için istiyorum, ama henüz o noktaya gelmedik."

"Bu hiç gerek yokken insanların ölmesiyle sonuçlanabilir."