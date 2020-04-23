ABD'de karantinaya karşı çıkan Las Vegas Valisi tepki çekti: Virüsler yıllardır var, kumarhane ve oteller açılsın

ABD’nin kumarhane ve gece yaşamıyla bilinen Las Vegas kentinin Valisi; “Burada yıllardır virüsler var" gerekçesiyle otellerin, stadyumların ve gazinoların bir an önce açılması gerektiğini savundu. Vali, büyük tepki çekti.

Koronavirüsün yeni merkezi haline gelen ABD’de salgına karşı uygulanan karantina tedbirlerine karşı çıkan isimlere Nevada eyaletindeki Las Vegas’ın bağımsız valisi Carolyn Goodman da eklendi.

CNN’den gazeteci Anderson Cooper’a konuşan Goodman, “Restoranlarımızın açık olmasını istiyorum. Küçük işletmelerimizin açık olmasını istiyorum. İnsanları işbaşında görmek istiyorum” dedi.

'Bence burada yıllardır virüsler var'

Cooper’ın bir hayli şaşırdığı görülürken konuşmasına devam eden Goodman, “Her şeyin açık olmasını istiyorum çünkü bence burada yıllardır virüsler var. Las Vegas kentinde açık olmamızı istiyorum ki insanlarımız işlerine dönebilsin” ifadelerini kullandı.

Cooper’ın sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki eleştirilerine şaşırtıcı bir argümanla yanıt veren Goodman, “Bir kontrol grubunuz olmadığı müddetçe aksini nereden bilebilirsiniz” diye konuştu.

Şehrin bir hayli turist çeken kumarhanelerinin ‘bakteri üreme kabı’ gibi olacağını söyleyen Cooper’ın, “Bir geceyi orada geçirmek ister miydiniz?” şeklindeki sorusuna ise “Bunun amacı ne? Öncelikle benim bir ailem var” gibi kaçamak bir yanıt verdi.

Las Vegas Mayor: " I'd love everything open because I think we've had viruses for years that have been here." (The financial duress is profound. It's so real. And yet this interview is totally insane.) pic.twitter.com/qSN6atlFiL — Josh Marshall (@joshtpm) April 22, 2020

Kumarhaneler bile tepkili: İşyerleri bakteri üreme kabı değil

Meclis Üyesi Brian Knudsen, ‘düşüncesizlik’ yorumunu yaparken, Goodman’ın kendileri adına konuşmadığını vurguladı.

Kumarhane çalışanlarının örgütlendiği sendikadan da tepki geldi. 11 çalışanda koronavirüs tespit edildiğini belirten sendika, “İşyerleri güvenli ve sağlıklı olmalı, bakteri üreme kabı değil” açıklamasını yaptı.

‘35 yıl içinde gördüğüm en utanç verici şeydi’

Valinin bu açıklamaları büyük tepki çekti. Nevadalı deneyimli gazeteci Jon Ralston, “35 yıl içinde bir politikacıda gördüğüm en utanç verici şeydi” yorumunu yaptı.

I have seen many Nevada officials stumble on national TV. But that was the single most embarrassing thing i have seen by a NV pol in 35 years here. The mayor just showed the country she is unfit for office, and the commentary and shock and disgust here bears that out. My God. — Jon Ralston (@RalstonReports) April 22, 2020

Ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel de Carolyn Goodman’ın kent için bir ‘utanç’ olduğunu belirtti ve “Öğle yemeği gelmeden istifa etmeli” dedi.

The @mayoroflasvegas Carolyn Goodman should resign before lunch arrives today. She is an embarrassment to my hometown. — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) April 22, 2020

ABD’de başını Cumhuriyetçilerin çektiği çok sayıda insan, karantinanın bir an önce kaldırılması için protesto düzenliyor. Başkan Donald Trump'ın da teşvik eden açıklamalar yapmasıyla sokaklara dökülen protestocular sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor.