ABD'li profesör koronavirüsten karlı çıktı: Yatırım yaptığı biyoteknoloji şirketinin hisseleri 800 milyon dolara çıktı

ABD'li tıp profesörü Timothy Springer, daha önce yatırım yaptığı biyoteknoloji şirketinin hisseleri koronavirüs nedeniyle fırlayınca servetini katladı.

Harvard Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Timothy Springer'ın geçmişte yatırım yaptığı biyoteknoloji şirketinin hisseleri koronavirüs nedeniyle fırladı.

Moderna isimli biyoteknoloji şirketine 5 milyon dolarlık yatırım yapan 72 yaşındaki profesörün hisselerinin değeri 800 milyon dolara yükseldi.

Yaptığı bu yatırımdan önce de zengin olduğu bilinen Springer, 2018 yılında verdiği bir röportajda "İhtiyacım olandan fazla servete sahip oldum. Daha fazlasına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum" demişti.

Hisseleri yüzde 152 arttı

Bloomberg Milyarderler İndeksi'nin verilerine göre, koronavirüs salgını için aşı geliştirme çalışmaları içerisinde bulunan Massachusetts merkezli Moderna şirketinin hisseleri % 152 arttı ve Springer'ın net değerini 1 milyar doların üzerine çıkardı.

Springer'ın şirketinin yanında, DocuSign Inc başkanı Keith Krach, Zoom Video Communications kurucusu Eric Yuan salgın sürecinde karlarını artıran isimler arasında yer alıyor. Bu isimler, servetlerini iki katından daha fazla artırarak 7.4 milyar dolara yükseltti.

Moderna şirketi sözcüsü, yaşanan hisse artışıyla ilgili olarak yorum yapmayı reddetti ve Springer da konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan, ABD Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen ve insanlar üzerinde de denenmeye başlayan koronavirüs aşısı da Moderna şirketine ait. Denemeler başarılı olursa aşıyla ilgili çalışmalar bu sene son evreye ulaşacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada da, çeşitli aşamalarında yaklaşık 70 aşı çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Springer daha önce, 1999 yılında da bir girişimini Millennium Pharmaceuticals’a 100 milyon dolara satmasıyla gündeme gelmişti.

"Akademik bir yaşam tarzım var" diyen Springer, "Çok zengin görünmek bana uymaz" ifadelerini kullanmıştı.