ABD’de bir günde 2 bin 100’den fazla kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkede son 24 saat içinde 2 bin 100’den fazla Kovid-19 hastası daha hayatını kaybetti.
Üniversite, Kovid-19’dan son 24 satte ölen hasta sayısının 2 bin139, ondan önceki gün 2 bin 751, toplamda ise 46 bin 611 kişi olduğu bilgisini paylaştı.
Ülkedeki son 24 saatte 27 bin 639 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 840 bin 476’ya ulaştı.
ABD, Kovid-19 kaynaklı hasta ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor.
Johns Hopkins Üniversitesi, federal ve yerel makamların yanı sıra basın ve diğer kaynaklardan aldığı verileri paylaşıyor.
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