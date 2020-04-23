ABD petrol ithalatını yasaklarsa Suudiler tankerlerini başka yere yönlendirecek

Reuters, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Suudi Arabistan, ABD’nin ithalatı kesmesi durumunda yükleri diğer ülkelere yönlendirmenin mümkün olup olmadığı konusunu inceliyor” dedi.

Haberde, yaklaşık 40 milyon varil Suudi petrolünün yolda olduğu ve önümüzdeki haftalarda ABD’ye ulaşması gerektiği bildirildi.

ABD Enerji Bakanı Brouillette, geçen Salı günkü açıklamasında, ülkenin petrol ve doğalgaz sektörüne destek sağlama amacıyla tüm seçenekleri incelediğini, buna Suudi Arabistan’dan petrol ithalatının yasaklanmasının da dahil olduğunu söylemişti.

Suudi petrolünün en büyük alıcılarının büyük kısmı ABD’nin batı kıyısı boyunca yer alıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) verilerine göre, Suudi petrol ithalatının yaklaşık yarısı bu bölgeye gidiyor. 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle bölgedeki depoların doluluk oranı yüzde 66’ı bulmuştu.

Habere göre, Avrupa ve Asyalı petrol tacirleri, Suudilerin tankerlerini diğer pazara yönlendirmeye çalışacağı ve bunun bu iki bölgedeki depolama tankerleri üzerinde muazzam baskı oluşturacağı görüşünde.