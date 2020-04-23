Kayıt
21:30 23 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Koronavirüs tedavisinde gündeme gelen sıtma ilacı hidroksiklorokin

    ABD'nin bir numaralı aşı uzmanı: Trump'ın çığırtkanlığını yaptığı ilaca karşı çıktığım için görevden alındım

    © REUTERS / YVES HERMAN
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104189/77/1041897739_0:165:2979:1840_1200x675_80_0_0_11745d49b350d2f581e46f3165dc2576.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202004231041897869-abdnin-bir-numarali-asi-uzmani-trumpin-cigirtkanligini-yaptigi-ilaca-karsi-ciktigim-icin-gorevden/

    ABD'de kilit yöneticilik görevlerinden gönderilen üst düzey aşı uzmanı Dr. Bright, koronavirüse deva olduğu kanıtlanmamış hidroksiklorokin ilacının kullanılması için Trump'ın yaptığı baskıya direndiğinden yetkilerinin elinden alındığını söyledi.

    ABD Sağlık Bakanlığı'nda Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (Barda) Direktörü ve Hazırlıklılık ile Müdahaleden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rick Bright, görevlerinden alınmasının ardından, bunun olası sebepleriyle ilgili çarşamba günü son derece açıksözlü bir açıklama yayımladı.

    Yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının da başını çeken Dr. Rick Bright, koronavirüsün devası olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmayan hidroksiklorokin ilacının tedavide kullanılması için Başkan Donald Trump'ın yaptığı baskıya direndiğini, bu nedenle görevden alındığına inandığını söyledi.

    Bu yönde bilimsel çalışma bulunmamasına rağmen sıtma ilaçları klorokin ve hidroksiklorokin Trump'ın açıklamalarında ve yandaş kanal Fox News'un yayınlarında koronavirüsün tedavisi olarak gösteriliyordu.

    Bright ise yanlış yönlendirici talimatların tersine hareket ettiğini, Trump yönetimi tarafından her derde deva olarak teşvik edilmesinin hiçbir bilimsel liyakatı bulunmamasından ötürü bu iki ilacın geniş çaplı kullanımını kısıtladığını belirtti. 

    "Tüm seçeneklere bakmaya ve dar çerçeve dışında düşünmeye hazırlıklıyım, ancak işe yaradığı kanıtlanmamış bir ilacın ABD halkının tedavi talepleri için arz edilmesi çabasına karşı çıkmakta haklıydım" diyen eski Barda Direktörü, şunları dile getirdi:

    "Görevimin değiştirilmesinini Kongre'nin pandemiyle mücadele için tahsis ettiği milyarlarca doların hükümet tarafından bilimsel liyakatı olmayan ilaçlar, aşılar ve diğer teknolojilere değil de güvenli ve bilimsel olarak teyit edilmiş çözümlere yatırılmasında ısrar etmeme yönelik misilleme olduğuna inanıyorum. Bunları açıkça söylüyorum, zira bu öldürücü virüsle mücadelede siyaset ya da kayırmacılık değil, bilim öncülük etmek zorunda." 

    Trump ise çarşamba günkü basın toplantısında, Bright'ın görevden alınmasıyla ilgili soruları şöyle yanıtladı:

    "Onun hakkında hiçbir şey duymadım. Adamın biri işten atıldığını söylüyorsa, belki öyledir, belki değildir. Diğer tarafı da dinlemeniz gerekir. Kimin nesidir, bilmiyorum."

    Trump sürekli olarak hidroksiklorokin ilacını koronavirüs tedavisi olarak teşvik ederken "Ne kaybedersiniz" gibi ifadeler kullanıyordu.

    Gazilerin tedavi edildiği hastanelerde yapılan analizlerle ilgili salı günü yapılan açıklamada ise hidroksiklorokin ilacının kullanımının bir faydasının görülmediği belirtildi.  

    Bright da açıklamasında şunları söyledi:

    "Bu ilaçların sadece Kovid-19 olduğu teyitli hastanede yatan hastalara bir doktor gözetiminde verilmesinde ısrar ettim. Bu ilaçlar yan etki olarak potansiyel ciddi riskler barındırıyor, Kovid-19 hastalarıyla ilgili son araştırmalarda gözlemlenen artan ölüm oranı da dahil."

    "Bu pandeminin ortasında beni devredışı bırakmak ve siyaset ile kayırmacılığı bilimin önüne koymak hayatları riske atıyor ve bu olağanüstü halk sağlılığı krizine güvenli ve etkin şekilde karşılık vermeye yönelik ulusal çabaların gelişmesini engelliyor."

    Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi'nden  Trump yönetiminin nasıl Barda'nın çalışmalarını siyasallaştırdığı, kendisi ve diğer vicdan sahibi bilim insanlarına siyasi bağlantıları olan ve bilimsel liyakatı olmayan çalışmalar içindeki şirketlere kaynak aktarımı için baskı yaptığını soruşturmasını talep edeceğini belirten aşı geliştirme uzmanı, şu vurguyu yaptı:

    "Kanıtlanmamış ilaçların üzerine körce atlamak felaketle ve sayısız daha fazla ölümle sonuçlanabilir. Sağlığın ve halkın güvenliğinin hizmetindeki bilim her zaman siyasete baskın çıkmalıdır."

    Bright'ın Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde daha önemsiz bir göreve kaydırılmasına karşı hukuki mücadele vermek için Debra Katz ve Lisa Banks'i avukat olarak tuttuğu öğrenildi. Bunlar federal hükümette görev yapmış ifşaatçıların ve Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye yargıç atadığı Brett Kavanaugh'ı cinsel saldırıyla suçlamış Christine Blasey Ford'un da avukatlığını üstlenmiş isimler. 

     

     

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lenin heykeli
    Vietnam’dan Antarktika’ya: Dünyanın dört bir yanındaki Lenin heykelleri
    Karikatür
    ‘ABD, Suudi Arabistan’dan petrol ithalatını keserse, petro-dolar sistemi çöker’
    İnfografik
    Kovid-19'la mücadele için Türkiye'nin yaptığı yardımlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet