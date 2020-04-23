ABD'nin bir numaralı aşı uzmanı: Trump'ın çığırtkanlığını yaptığı ilaca karşı çıktığım için görevden alındım

ABD'de kilit yöneticilik görevlerinden gönderilen üst düzey aşı uzmanı Dr. Bright, koronavirüse deva olduğu kanıtlanmamış hidroksiklorokin ilacının kullanılması için Trump'ın yaptığı baskıya direndiğinden yetkilerinin elinden alındığını söyledi.

ABD Sağlık Bakanlığı'nda Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (Barda) Direktörü ve Hazırlıklılık ile Müdahaleden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rick Bright, görevlerinden alınmasının ardından, bunun olası sebepleriyle ilgili çarşamba günü son derece açıksözlü bir açıklama yayımladı.

Here is Dr. Rick Bright's full statement, just emailed out by the law firm Katz, Marshall & Banks which will be representing him as he files a whistleblower complaint.

(First reported by @maggieNYT) pic.twitter.com/oQ3j9Z17SK — Jeremy Diamond (@JDiamond1) April 22, 2020

Yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının da başını çeken Dr. Rick Bright, koronavirüsün devası olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmayan hidroksiklorokin ilacının tedavide kullanılması için Başkan Donald Trump'ın yaptığı baskıya direndiğini, bu nedenle görevden alındığına inandığını söyledi.

Dr. Rick Bright, who led the U.S. agency involved in developing a coronavirus vaccine, said that he was removed from his post after he pressed for rigorous vetting of hydroxychloroquine https://t.co/CdT0ptYbUv — The New York Times (@nytimes) April 23, 2020

Bu yönde bilimsel çalışma bulunmamasına rağmen sıtma ilaçları klorokin ve hidroksiklorokin Trump'ın açıklamalarında ve yandaş kanal Fox News'un yayınlarında koronavirüsün tedavisi olarak gösteriliyordu.

Bright ise yanlış yönlendirici talimatların tersine hareket ettiğini, Trump yönetimi tarafından her derde deva olarak teşvik edilmesinin hiçbir bilimsel liyakatı bulunmamasından ötürü bu iki ilacın geniş çaplı kullanımını kısıtladığını belirtti.

Vaccine expert says he was fired for resisting Donald Trump on hydroxychloroquine



Rick Bright, who directed key government agency, tells New York Times his refusal to embrace unproven treatment for coronavirus led to his departure



https://t.co/9eSo7Vt5qb — Socialist Voice 🌐 (@SocialistVoice) April 22, 2020

"Tüm seçeneklere bakmaya ve dar çerçeve dışında düşünmeye hazırlıklıyım, ancak işe yaradığı kanıtlanmamış bir ilacın ABD halkının tedavi talepleri için arz edilmesi çabasına karşı çıkmakta haklıydım" diyen eski Barda Direktörü, şunları dile getirdi:

"Görevimin değiştirilmesinini Kongre'nin pandemiyle mücadele için tahsis ettiği milyarlarca doların hükümet tarafından bilimsel liyakatı olmayan ilaçlar, aşılar ve diğer teknolojilere değil de güvenli ve bilimsel olarak teyit edilmiş çözümlere yatırılmasında ısrar etmeme yönelik misilleme olduğuna inanıyorum. Bunları açıkça söylüyorum, zira bu öldürücü virüsle mücadelede siyaset ya da kayırmacılık değil, bilim öncülük etmek zorunda."

Trump ise çarşamba günkü basın toplantısında, Bright'ın görevden alınmasıyla ilgili soruları şöyle yanıtladı:

"Onun hakkında hiçbir şey duymadım. Adamın biri işten atıldığını söylüyorsa, belki öyledir, belki değildir. Diğer tarafı da dinlemeniz gerekir. Kimin nesidir, bilmiyorum."

Question: Was Rick Bright pushed out of his job?



Trump: I’ve never heard of him.. If the guy says he was pushed out of a job, maybe he was, maybe he wasn’t pic.twitter.com/VKTvnf7VCd — Acyn Torabi (@Acyn) April 22, 2020

Trump: Why do you say he has great gifts? Do you know him? Have you reviewed him? Have you studied him?

Reporter: He worked his entire career developing vaccines

Trump: That doesn’t mean he has gifts. I know a lot of people who play baseball who can’t hit 150 pic.twitter.com/ku34NNGXta — Acyn Torabi (@Acyn) April 22, 2020

Trump sürekli olarak hidroksiklorokin ilacını koronavirüs tedavisi olarak teşvik ederken "Ne kaybedersiniz" gibi ifadeler kullanıyordu.

Gazilerin tedavi edildiği hastanelerde yapılan analizlerle ilgili salı günü yapılan açıklamada ise hidroksiklorokin ilacının kullanımının bir faydasının görülmediği belirtildi.

Bright da açıklamasında şunları söyledi:

"Bu ilaçların sadece Kovid-19 olduğu teyitli hastanede yatan hastalara bir doktor gözetiminde verilmesinde ısrar ettim. Bu ilaçlar yan etki olarak potansiyel ciddi riskler barındırıyor, Kovid-19 hastalarıyla ilgili son araştırmalarda gözlemlenen artan ölüm oranı da dahil."

"Bu pandeminin ortasında beni devredışı bırakmak ve siyaset ile kayırmacılığı bilimin önüne koymak hayatları riske atıyor ve bu olağanüstü halk sağlılığı krizine güvenli ve etkin şekilde karşılık vermeye yönelik ulusal çabaların gelişmesini engelliyor."

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi'nden Trump yönetiminin nasıl Barda'nın çalışmalarını siyasallaştırdığı, kendisi ve diğer vicdan sahibi bilim insanlarına siyasi bağlantıları olan ve bilimsel liyakatı olmayan çalışmalar içindeki şirketlere kaynak aktarımı için baskı yaptığını soruşturmasını talep edeceğini belirten aşı geliştirme uzmanı, şu vurguyu yaptı:

"Kanıtlanmamış ilaçların üzerine körce atlamak felaketle ve sayısız daha fazla ölümle sonuçlanabilir. Sağlığın ve halkın güvenliğinin hizmetindeki bilim her zaman siyasete baskın çıkmalıdır."

Bright'ın Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde daha önemsiz bir göreve kaydırılmasına karşı hukuki mücadele vermek için Debra Katz ve Lisa Banks'i avukat olarak tuttuğu öğrenildi. Bunlar federal hükümette görev yapmış ifşaatçıların ve Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye yargıç atadığı Brett Kavanaugh'ı cinsel saldırıyla suçlamış Christine Blasey Ford'un da avukatlığını üstlenmiş isimler.

Andy Slavitt says the reported reassignment of Dr. Rick Bright, director of the federal office involved in a coronavirus vaccine, for questioning hydroxychloroquine treatment is like, "pulling Tom Brady in the fourth quarter, with the team down by six."https://t.co/bPYU7oP8N2 — MSNBC (@MSNBC) April 23, 2020

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