ABD'de koronavirüs salgını, eğitimdeki 'dijital eşitsizliği' ortaya çıkardı

Pozitif vaka ve ölüm oranlarına göre Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de, sağlıkta ve ekonomik yönden eşitsizlik tartışmalarının yanına "eğitimde dijital eşitsizlik" tartışmaları da eklendi.

ABD medyasında yer alan ve konuya dikkati çekilen haberlerde, 39 eyalette salgınla mücadele kapsamında okulların kapatılarak uzaktan eğitime geçildiği ancak özellikle kırsal alanlarda yaşayan Amerikalı öğrencilerin konuya dair büyük zorluklar yaşadığı vurgulandı.

Teknolojik alt yapının bulunmadığı söz konusu bölgelerde internetin yanı sıra telefon şebekelerinin bile çalışmadığı belirtilirken, bu bölgelerde görev yapan öğretmenlerin "dijital eğitim" kapsamında eğitimleri devam ettirebilmek için her gün kilometrelerce yol yaparak ilçe merkezlerine gitmek zorunda kaldığı belirtildi.

Dijital eğitimde eşitsizlik

Diğer yandan kırsal veya fakir bölgelerde yaşayan Amerikalı öğrencilerin de şehirde yaşayan veya ekonomik açıdan daha iyi imkanlara sahip olan öğrencilerle aynı şartlara sahip olmadığı kaydedilirken, birçoğunda bilgisayar veya tablet dahi bulunmadığı vurgulandı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından 2018 yılında yapılan bir araştırmada, okul çağındaki 7 milyon çocuğun, aileleri tarafından karşılanamadığı için interneti olmayan veya çok yavaş olan evlerde yaşadığı kaydedildi.

Bununla birlikte ülke genelindeki milyonlarca evde en az iki çocuk olmasına rağmen sadece tek bir bilgisayar olduğu belirtilirken, online derslerin aynı vakitlerde olması sebebiyle çocuklardan birinin dersleri kaçırdığı ifade edildi.

Öte yandan bazı okul yönetimlerinin imkanı olmayan öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için okul bahçelerine ücretsiz internet servisi sağlayan otobüsler yerleştirdiği ve ücretsiz yemek dağıttığı ancak birçoğunun eğitimde diğerlerine kıyasla geri kalacağı endişesi taşıdığı bildirildi.

Duruma ilişkin ABD medyasına konuşan ABD Okullar, Sağlık ve Kütüphaneler Koalisyonu Genel Müdürü John Windhausen, "Birçok öğrenci online öğrenim konusunda geride kalmış durumda. Bu çok ciddi bir soruna yol açacak çünkü öğrencilerin öğrendikleri kişisel yetenek ve becerileri sınıfta birbirleriyle vakit geçirerek gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

'Eğitim sistemi sınıfta kaldı'

Ayrıca fakir ve kırsal alanlardaki öğrencilerin yanı sıra özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların da uzaktan eğitime ayak uyduramadığı vurgulanırken, eğitim sisteminin ülkedeki tüm öğrencileri kapsayacak bir program geliştirmekte "sınıfta kaldığı" yorumları yapıldı.

Ulusal Okul Yöneticileri Derneği Başkanı Daniel Domenech, "Şu an dijital eğitime eksiksiz şekilde geçebilme derecesi tamamen bölgenin zenginliğiyle bağlantılı. Bu durumda en iyi ihtimalle bölgelerin yüzde 40 veya yüzde 50'si bu imkanlara sahip." dedi.