ABD'li bilim insanı: Yeni keşfedilen vakalar koronavirüsün uzun bir süre bizimle olacağı anlamına geliyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanlarından biri, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümden haftalar önce de virüs kaynaklı olarak hayatını kaybedenlerin olduğunun keşfedilmesinin, virüsün uzun bir süre kalacağı anlamına geldiğini belirtti.

UC Berkeley'den emekli profesör ve bulaşıcı hastalık uzmanı John Swartzberg, Washington eyaletinde meydana gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölümden haftalar önce virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin olduğunun keşfedilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

USA Today'de yer alan habere göre Swartzberg, "Nüfusun yüzde 5'inin enfekte olduğunu ve bunların bağışıklık kazandığını varsayalım. Bu bize nüfusun yüzde 95'inin hala bu virüse karşı hassas olduğunu ve bunun uzun bir süre bizimle olacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Swartzberg, antikor testinin ilerleme kaydettiğini ancak henüz yaygınlaşmadığını, bunun da pandeminin etkilerini daha da uzatabileceğini kaydetti.

Stanford Üniversitesi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi, yakın zamanda Santa Clara ve Los Angeles'ta antikor testlerinin kullanıldığı çalışmalar yürüttü. Sonuçlar, resmi rakamlardan 28 ila 80 kat daha fazla Kovid-19 vakasının olduğunu gösterdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise yaptığı açıklamada, eyalette tespit edilen Kovid-19 vaka sayısında iyileşmenin olduğunu ancak eyalet ekonomisinin yenide açılmaya henüz hazır olmadığını söylemişti.

New York Times (NYT) gazetesinin derlediği verilere göre, dün itibarıyla Kaliforniya eyaletinde toplam vaka sayısı 37 bin 573'e ulaştı ve 1425 hasta hayatını kaybetti.