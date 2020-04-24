ABD Enerji Bakanlığı: Rusya ve Çin'i nükleer teknolojiler pazarından çıkarıp dünya lideri olmalıyız

ABD'nin Rusya ve Çin'i nükleer teknolojiler pazarından çıkarıp bu alanda dünya lideri olmayı hedeflediği belirtildi.

ABD Enerji Bakanlığı, enerji alanında izlenmesi gereken yolun tanımlandığı bir strateji belgesi hazırlayarak Başkan Donald Trump'ın görüşüne sundu.

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan belgeye göre ABD, Rusya ve Çin'i nükleer teknolojiler pazarından çıkarıp bu alanda dünya lideri olmayı amaçlıyor.

"ABD hükümeti, günümüzde Rusya ve Çin'in hakimiyeti elinde bulundurduğu pazarlara girecek ve nükleer enerji alanındaki en iyi teknolojilerin ihracatında dünya liderliğini alacak" denen belgede, Enerji Bakanlığı, Moskova ve Pekin'in bazı Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleriyle güçlü ilişkiler kurmasının engellenmesini tavsiye etti.

Strateji belgesinin yazarları, ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla ABD Nükleer Düzenleme Kurulu'na 'Rusya ve Çin'de üretilen nükleer yakıtların ithalatını reddetme' yetkisi verilmesini de önerdi.

"Yabancı işletmelerin pazarda hakim konum elde etmek için nükleer yakıt işleme döngüsünü sağlama kabiliyetleri ve güçlü ikili ilişkiler, ABD için ciddi jeopolitik tehditler oluşturabilir" görüşünü savunan stratejistler, ABD'ye girişine izin verilen Rus nükleer yakıtının hacminin azaltılması ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un iştiraki konumundaki nükleer yakıt firması TVEL'in faaliyetlerine karşı koyulması gerektiğini savundu.

2016 yılında TVEL, ABD'li Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A) ile işbirliği anlaşması imzalamış ve iki şirket arasında TVEL'in ürettiği TVS-Kvadrat tipi yakıtın ABD pazarında kullanılmasını sağlamak için stratejik ittifak kurulmuştu.

TVEL'den yapılan açıklamada, şirketlerin anlaşma çerçevesinde hafif su reaktörleri için yakıt üretim, lisanslama ve pazarlama faaliyetleri yürüteceği belirtilmişti.