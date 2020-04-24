Dezenfektan üreticisi: Trump'ın enjeksiyon önerisinden beri çok soru alıyoruz, asla bedeninize dezenfektan sokmayın

Koronavirüs hastalarına ultraviyole ışın tutulması ve denzenfektan enjekte edilmesini öneren ABD Başkanı, sosyal medyada, çocuklara 'bugün dişini fırçaladın mı' der gibi 'bugün dezenfektanını aldın mı' diye sorarken tasvir edildi. Ünlü dezenfektan üreticisi 'Trump'ı dinlemeyin, bedeninize dezenfektan sokmayın' mesajı vermek zorunda kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump tarihte eşi benzeri görülmemiş açıklamalar serisine koronavirüs hastalarına tedavi için ultraviyole (UV) ışın tutulması ve denzenfektan enjekte edilmesi önerilerini eklerken, bilim insanlarında infiale, sosyal medyada cümbüşe neden oldu.

'Have you injected your Dettol today?': Twitter ruthlessly mocks Donald Trump for suggesting Covid-19 ca... #Topbuzz https://t.co/qnlecdpWVy — RedSavage (@perrytheironwo1) April 24, 2020

Dünyada 'Trump'tır, ne yapsa yeridir' havasının hakim olmasına rağmen, perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlenen koronavirüs görev gücü toplantısında ABD Başkanı'nın 'Vücuda ultraviyole (morötesi) ışın alarak ya da dezenfektan enjekte ederek içerde temizlik yapılmasını' önermesi şok etkisi yarattı.

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA — Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020

No joke - we had a patient swallow Lysol as a #disinfectant a couple of weeks ago to prevent COVID19 infection. He made it out of the hospital after his gastrectomy...

This kind of nonsense is absolutely mind blowing. pic.twitter.com/gaVMYh0IY4 — Jonathan Spicer MD PhD (@DoctorJSpicer) April 23, 2020

Twitter'da çığ olan tepkiler arasında Trump'ı Beyaz Saray çimlerinde koşan bir erkek çocuğuna "Bugün Dettol enjekte ettin mi" diye sorarken gösteren montaj popüler oldu.

“HAVE YOU INJECTED YOUR DETTOL TODAY?” pic.twitter.com/mWEXSv83Lq — Sorcha Ní Nia (@Luiseach) April 24, 2020

Sıvı antiseptik-dezenfektan markası Dettol'ü üreten şirket ise "Dezenfektanlar hiçbir koşulda enjekte edilmemeli, içilmemeli, yenmemelidir" açıklamasını yapmak zorunda kaldı.

Lysol and Dettol maker Reckitt Benckiser says that “under no circumstance” should its disinfectant products be administered into the human body, through injection, ingestion or any other route https://t.co/ivpOq8oyDJ — Bloomberg (@business) April 24, 2020

Reckitt Benckiser isimli üretici şirket, Trump'ın açıklamalarından beri kendilerine koronavirüs tedavisi için vücuda dezenfektan almak gerekip gerekmediğine dair sorular geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sağlık ve hijyen ürünlerinde küresel lider olarak şunu açıklığa kavuşturmamız lazım: Dezenfaktan ürünler katiyetle insan bedenine enjeksiyon, sindirim ya da başka bir yolla sokulmamalıdır.

"Dezenfektan ve hijyen ürünlerimiz sadece amaçlarına uygun şekilde ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanılmalıdır. Lütfen markanın güvenlik bilgilerini okuyunuz."

After Trump's remarks, maker of Lysol and Dettol says people should not administer disinfectant into the human body https://t.co/OggebFb4bi — The Washington Post (@washingtonpost) April 24, 2020

Demokrat Parti'nin ilerici kanadının önde gelen senatörlerinden Ed Markey de "Bunu söylemek zorunda kalacağım hiç aklıma gelmezdi: Vücudunuza hiçbir dezenfektanı enjekte etmeyin. Çamaşır suyu içmeyin" diye tweet attı.

I never thought I'd have to say this. Don't inject Lysol or any other disinfectant. Don't drink bleach. — Ed Markey (@EdMarkey) April 24, 2020

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