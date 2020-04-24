Trump 1915 olayları için bu yıl da 'Büyük Felaket' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin olarak Ermenice 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin olarak Ermenice 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı.

Trump, göreve geldikten sonraki üç açıklamasında da 'Meds Yeghern' ifadesine yer vermiş, önceki ABD Başkanı Barack Obama da konuyla ilgili tüm açıklamalarında bu ifadeyi kullanmıştı.

ABD başkanları, 1993 yılında Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olaylarıyla ilgili her yıl düzenli yazılı açıklama yapıyor.

Bu yıl ne olmuştu?

ABD Senatosu, aralık ayında 1915'te yaşananları 'soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Uzun yıllardır veto edilen yasanın, geçtiğimiz yıl Senato'dan geçmesi bir dizi tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Trump, Senato'nun aldığı karara katılmadığını açıklamıştı.

Senato'nun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.