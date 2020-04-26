'Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak' iddiası

ABD'de koronavirüs salgınının yavaşlamaması ve basında çıkan iddialar üzerine ABD Başkanı Trump'ın Sağlık Bakanı Azar'ı görevden almayı düşündüğü ileri sürüldü.

Cumhuriyet'in çevirisine göre, 54 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ABD'de, yönetiminin Kovid-19'a karşı yavaş hareket ettiğine ve yönetim içerisinde sorunlar yaşandığına dair haberlerin yayılması üzerine Trump’ın böyle bir karar almaya yaklaştığı belirtildi.

New York Times'a konuşan iki kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, bu gelişmelerin ardından Trump’ın görevden alma işlemini başlatabileceğini söyledi.

Gazeteye konuşan kaynaklar Trump’ın yeni kalem müdürü Mark Meadows’un Azar’ın görevden alınmasını desteklediği ve koronavirüs krizi sakinleşince görevden alınacağını söyledi.

Geçen hafta içerisinde Politico ve Wall Street Journal’da yer alan haberlerde Trump’ın öfkelendiği belirtildi. New York Times’a konuşan kaynaklar ise henüz net bir kararın alınmadığını belirtirken Sağlık Bakanı Azar’ın yerine ise Sağlık Bakımı ve Sağlık Yardımı Merkezleri Yöneticisi Seema Verma ile Beyaz Saray’ın oluşturduğu koronavirüs ile Mücadele Gücü’nün kilit ismi Dr. Deborah Birx’ün isimlerinin konuşulduğunu kaydedildi.

Trump’ın özellikle geçen haftalarda Washington Post ve New York Times’taki haberlerden rahatsızlık duyduğu belirtilerek, “Trump bu yayınları ve haberleri yakından takip ediyor ve Azar’ın kendisini iyiymiş gibi göstermesinden rahatsız. Azar’ın kendisini saygın göstermeye çalıştığını düşünüyor” ifadeleri kullanıldı.