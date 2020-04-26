Brad Pitt kılık değiştirip Trump’la dalga geçti: Mucizeler A planı olmamalı

Film yıldızı Brad Pitt, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci kılığına girdi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kullandığı bazı ifadelerle dalga geçti.

ABD’de uzun zamandır devam eden ve ünlülerin de katıldığı komedi programı Saturday Night Live, dünyaca ünlü film yıldızı Brad Pitt'i ağırladı. Pitt, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’yi canlandırarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarla dalga geçti.

“Virüsle ilgili birçok yanlış bilgi ortalıkta dolanıyor ve bu akşam sizlere başkanın virüsle ilgili ne demek istediğini açıklamaya çalışacağım” diyen Pitt, Trump’ın koronavirüs aşısının bulunmasıyla ilgili olarak kullandığı “Görece yakında” ifadesini yorumladı.

Pitt, “Bu ilginç bir ifade. Tüm dünya tarihine göre, tabii, aşı çok hızlı bulunacaktır. Ama bir arkadaşınıza görece yakında orada olacağınızı söyleyip bir buçuk yıl sonra ortaya çıkarsanız, arkadaşınızın görece tepesi atabilir” dedi.

Trump’ın virüsün bir mucize gibi bir günde ortadan kaybolacağına dair iddiasını da değerlendiren Fauci kılığındaki Pitt, “Mucizeler harikadır, onları kim sevmez. Ama mucizeler A planı olmamalı” diye konuştu.

Brad Pitt programın sonunda peruğunu ve gözlülüğünü çıkartarak “Gerçek Dr. Fauci’ye sakinliği ve açık sözlülüğü için teşekkür ediyorum” dedi.