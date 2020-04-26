WP: ABD daha önce DSÖ’ye ayrılan paraları alternatif sağlık kuruluşlarına aktarmak istiyor

Washington Post gazetesi, bürokratlara ve ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına gönderilen bir belgeye atıfla ABD’nin daha önce Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) tahsis edilen paraları sağlık konuları ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına aktarmak istediğini ileri sürdü.

Washington Post gazetesinin haberine göre ABD yönetimi, daha önce DSÖ’ye tahsis edilen paraları sağlık konuları ile ilgilenen sivil toplum kuruluşlarına aktarmak istiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına gönderilen belgeye yer veren gazete, “Dışişleri Bakanı, Bakanlık ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'ndan, DSÖ’nün çıkarılmasını, alternatif uluslararası yardım programları uygulayıcılarının bulunmasını ve devreye alınmasını istedi” ifadelerini paylaştı.

Gazeteye konuşan kaynakların aktardıkları bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump ve danışmanları, DSÖ’yü birkaç cepheden geri plana kaydırmak için ‘kulis arkası’ çalışma yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce DSÖ’ye mali kaynağı kestiğini duyurmuştu. Trump yönetimi örgütü koronavirüs salgınına yeterince hızlı tepki vermemekle suçluyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Washington’un kesilen mali desteği yeniden başlatmaması olasılığını dışlamadığını açıklamıştı.

Ardından Bloomberg ajansı, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Pompeo’nun ABD'nin 7 ülkenin çocuk felci ve koronavirüsle mücadele programları çerçevesinde DSÖ’ne fon sağlamaya devam etmesini önerdiğini bildirdi. Ajansın haberine göre bakanlık yetkililerinin ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’ne yolladığı mektupta, DSÖ’nün Afganistan, Mısır, Libya, Pakistan, Sudan, Libya ve Türkiye’de çocuk felci ve Kovid-19 ile mücadelede kilit rolde olduğu ifade ediliyor.