Trump'tan korona hastasına dezenfektan enjeksiyonundan sonra gazeteciye Noble Ödülü: İstihza yapıyorum, anlamıyorsunuz

ABD Başkanı, seçime Rusya müdahalesi iddialarına dair haberleriyle 'Noble Ödülleri' alan gazetecileri ödülleri iadeye çağıran tweetler attı. Ancak gazetecilik için Nobel Ödülü verilmediği gibi Noble Ödülü diye bir şey de yok. Tweetleri silen Trump, dezenfaktan enjeksiyonu önerisindeki gibi yine istihza yaptığını, ama anlaşılmadığını savundu.

Dünyayı şoke etme çıtasını her gün yükselten ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü 'Rusya, Rusya, Rusya' diye tutturmaları sayesinde 'Noble Ödüllerine' layık görülen, ama 'tümüyle yanıldıkları kanıtlanan' gazetecilerin 'ödülleri Noble Komitesine' iade etmeleri gerektiği, böylece ödüllerin doğru haber yapan gazetecilere verilebileceğine dair tweetler attı.

Hızını alamayan Trump, böyle gazetecilerin çok geniş çaplı bir listesinin elinde olduğunu ve bunu 'Noble Komitesine' verebileceğini söyleyip şöyle devam etti:

"Noble Komitesi, Ödüllerin geri verilmesini ne zaman TALEP edecek, hele de yolsuz şekilde elde edildikleri düşünüldüğünde? Muhabirler ve Sakat Akım Medya gerçeği baştan beri biliyordu..."

"Bu korkunç adaletsizliğin düzeltilmesi için Yalan Haber Organizasyonları dahil hepsine birden dava açılmalı. Oralardaki tüm muhteşem avukatlar için, bizi kaale alan var mı? Noble Komitesi ne zaman harekete geçecek? Ne kadar olursa o kadar iyi!"

Ancak meşhur Nobel Ödülleri gazetecilik için verilmediği ve 'Noble Ödülleri' diye bir şey de olmadığı için ABD Başkanı'nın ateşli çağrılarına Twitter ahalisinden başka karşılık veren olmadı.

Nick Jack Pappas (@Pappiness) "Noble Ödülü demen asla Nobel Ödülü alamayacak olma sebeplerinden sadece biri" diye çıkışırken, — 🌊 Shane 🌊 🆘️🇺🇸😷 (@egheitasean) "Ah evet, büyük Alfred Noble... Gazetecilere verilen ödül Pulitzer'dir" düzeltmesini yaptı.

Trump'ın koronavirüs görevgücü basın toplantısında tedavi için hastalara dezenfektan enjekte edilmesini önermesinin alay ve tepki seline neden olması üzerine aslında 'istihza' yaptığını savunmasını hatırlatanlar oldu.

Jo (@JoJoFromJerz) "Beyinsiz, NOBEL Ödülü'ne takıntılı ve yanlış telaffuz edecek, sonra da Pulitzer ile karıştıracak kadar salak, ama bunun bir önemi yok, çünkü bu silsilenin tamamı kendisinin gizli alaycılığından ibaret" dedi.

Nitekim ABD Başkanı, bu tweetleri silip Türkçe'de 'soylu, asil' anlamına gelen 'Noble' diye bile bile yazdığı, böylece gizli alaycılık yaptığı, ama bunu kimsenin anlamadığı savunmasına geçmekte gecikmedi:

"(Nobel değil) sözde Noble Ödülü hele de muhabirler ve gazetecilere mahsus olunca ne anlama geliyor, anlayan yok mu? Noble 'yüksel kişisel özellikler ya da yüksek ahlaki ilkeler ve idealler sahibi olmak, sergilemek' olarak tanımlanır. Gizli alaycılık hiç işlemiyor mu?"

Does anybody get the meaning of what a so-called Noble (not Nobel) Prize is, especially as it pertains to Reporters and Journalists? Noble is defined as, “having or showing fine personal qualities or high moral principles and ideals.” Does sarcasm ever work? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

Tabii bu da nettaşların 'Madem istihzaydı, o zaman niye sildi' diye sorgulamasına yol açtı.

And yet you deleted your hilarious three-tweet “Noble Prize” rant. — Helen Kennedy (@HelenKennedy) April 26, 2020

Why’d you delete your tweets if they were sarcasm? You gonna use this excuse for all the times you say something incredibly stupid, now? — Sarcastic William LeGate (@williamlegate) April 26, 2020

Dude, just take the L. So you misspelled Nobel Prize as Noble Prize. So what? This is Twitter and people misspell things all the time. And since there’s no edit button, it just stays that way. But lying about it and pretending like you did it on purpose is very shameful. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) April 26, 2020

Pretending that it was sarcasm when it was a careless mistake turns an innocent oversight into a really bad show of moral character. The American people don’t want a lying President, especially one who tells everyone to inject disinfectants and then says it was sarcasm. Stop it. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) April 26, 2020

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