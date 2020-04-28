Kayıt
04:22 28 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Donald Trump

    ABD Başkanı Donald Trump: Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 90
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104192/14/1041921460_0:61:3359:1951_1200x675_80_0_0_0c7d82267c89f98bf230017dfe9bf719.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202004281041921490-abd-baskani-donald-trump-cine-iliskin-cok-ciddi-sorusturmalar-yapiyoruz/

    ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk çıktığı yer olan Çin'de durdurulabileceğini belirterek, "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz" dedi.

    Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadelede son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. 

    ABD'de virüs vakalarının rapor edilenden daha çok olduğu iddialarına ilişkin Trump, "Söyleyebileceğim tek şey biz rakamları çok doğru bir şekilde bildiriyoruz. Diğer ülkelere bakarsanız, mesela Çin'e bakın ben bunların doğru rakamları aktardıklarını düşünmüyorum." yorumunda bulundu.

    Trump, "Çin'in virüsü bilerek yaydığı" suçlamalarına ilişkin ise "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı." dedi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    'Dezenfektan enjektesi' önerisinin ardından, danışmanları Trump'a basın toplantısı sürelerini kısaltmayı önerdi

    Test konusunda da ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha iyi konumda olduğunu belirten Trump, "ABD şu ana kadar 5,4 milyondan fazla virüs testi yaptı." bilgisini paylaştı. 

    Salgın nedeniyle okulların da kapatıldığına işaret eden Trump, "Birçok vali, bu akademik yıl için öğrencilerinin okula dönmeyeceklerini düşünüyor. Ama ben birçok okulun kısa süre içerisinde açılacağını düşünüyorum." diye konuştu.

    Beyaz Saray'ın yol haritası

    Trump, Beyaz Saray'ın eyaletlerin virüs önlemlerinin gevşetilmesine yönelik yayımladığı 3 aşamalı plana yeni eklemeler yapıldığını duyurdu.

    Eyaletlerin test kapasitesine yönelik yeni bir yol haritası oluşturduklarını vurgulayan Trump, "Test kapasitemizi hızlı bir şekilde artırıyoruz. Eyaletlerin ekonomilerini tekrar faaliyete geçirmeden önce yeterli sayıda test yaptığımızdan emin olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

    Beyaz Saray'ın yayımladığı yol haritasında ise 3 aşama bulunuyor. Bunun ilk aşamasında, testler için uygun alt yapının oluşturulması, özel sektörün test geliştirilmesi için harekete geçirilmesi, ticari ve araştırma laboratuvarların test kapasitelerinin artırılması gibi maddeler bulunuyor.

    İkinci aşamada ise hem kamu hem de özel sektörün test alt yapısının belirlenmesi ve artırılması ile tedarik zincirinin güçlendirilmesi yer alıyor.

    Planın son aşamasında ise test planlarının desteklenmesi için valiler ile federal yönetim arasında iş birliği kurulması amaçlanıyor.

    Trump dezenfektan konusunda sorumluluk almıyor

    Geçen hafta yaptığı, "virüs tedavisi için belki vücuda dezenfektan enjekte edebiliriz" önerisinin ardından bazı eyaletlerdeki kişilerin bunu denediğinin anımsatılması üzerine Trump, "Bunu neden yapıyorlar bilemiyorum." dedi.

    Bir gazetecinin, "Peki bu konuda sorumluluk alır mısınız?" sorusunu ise Trump, "Hayır, almam." diye yanıtladı.

    Beyaz Saray'ın "brifing" bilmecesi 

    Öte yandan bugün Beyaz Saray'da Trump'ın katılımı ile bir basın toplantısı yapılıp yapılmayacağı ülke gündeminde günün konusu oldu. 

    Beyaz Saray'ın pazartesi günkü programında saat 17.00 için planlanan basın toplantısına ilişkin sabah saatlerinde Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün basın toplantısı olmayacak." dedi. 

    Bunun üzerine Beyaz Saray programı güncelledi ve brifing iptal edildi.

    Ancak McEnany, günün ilerleyen saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada basın toplantısının aynı saatte yapılacağını duyurdu. 

    Etiketler:
    Çin, Koronavirüs, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkent Moskova'nın merkezi caddesinde bulunan Büyük Anavatan Savaşı'nın kahramanlarından Mareşal Jukov'un duvar resmi
    Rus şehirlerinin sokaklarını renklendiren Zafer Bayramı konulu duvar resimleri
    Karikatür
    ABD'li yetkililer: Trump o kadar çok çalışıyor ki bazen öğle yemeği dahi yiyemiyor
    İnfografik
    Yeni koronavirüs nelerden korkuyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet