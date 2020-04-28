Trump: Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikri olduğunu ancak bunu şimdi açıklayamayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim'in sağlığının kötü olduğu iddialarına ilişkin, "Bu konuda bir fikrim var ama size şu an söyleyemem. Onun iyi olmasını diliyorum. Kim cumartesi günü bir açıklama yapmadı, belli ki yapamadı. Çok da uzak olmayan bir gelecekte, Kim'den bir haber alabiliriz" diye konuştu.

Kim ile yakın bir ilişki kurduğunu belirten Trump, "ABD Başkanı olmasaydım, şu anda Kuzey Kore ile savaşta olurduk" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.