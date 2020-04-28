Bloomberg: ABD’li şirketler petrolünü Stratejik Rezerv’de stoklamaya başladı

Bloomberg’in haberinde , “Bu ay, 1.1 milyon varil SPR depolarına teslim edildi” ifadesine yer verildi.

Bir kaynak, ABD Enerji Bakanlığı’nın birkaç şirketle yaklaşık 23 milyon varil petrol için depo kiralama sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Petrolün büyük kısmının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edileceği kaydedilen haberde, şirketlerin, depolama maliyetlerini karşılamak için alınacak küçük bir miktar dışında ürünlerini 2021 Mart ayına kadar iade etmeyi planlayabilecekleri kaydedildi.

Petrol şirketleri ve Enerji Bakanlığı arasındaki anlaşma, son haftalarda petrol talebinde görülen sert düşüş bağlamında yapılmıştı. Bakanlık, 14 Nisan’da, 9 yerli petrol şirketine SPR kapasitelerinin sunulması konusunda görüşmelerin başladığını duyurmuştu.