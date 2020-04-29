Hastane ziyaretinde maske takmayan Pence tepki çekti

ABD yönetiminin koronavirüs karşısındaki tutumu eleştiri konusu olmaya devam ederken, bu kez de Beyaz Saray’ın salgınla mücadele ekibinin başındaki isim olan Başkan Yardımcısı Mike Pence tedbirsizliğiyle tepki çekti.

Minnesota’da, koronavirüs araştırmalarının önde gelen merkezlerinden olan Mayo Klinik'e giden Pence, hastanenin ‘ziyaretçiler kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmalı’ kuralına rağmen maskesiz bir şekilde gezdi.

Başkan Yardımcısına eşlik eden ekip, hastane görevlileri ve tüm hastalar maske takarken, Pence klinikte bulunduğu süre boyunca bunu ‘gerekli’ görmedi.

Ignoring hospital policy, Vice President Mike Pence tours Mayo Clinic without a mask https://t.co/ZxXvzOKcQY pic.twitter.com/RLGC805fpo — TIME (@TIME) April 28, 2020

Mayo Klinik ise, ziyaret öncesi Pence’in ‘maske takması gerektiğine’ dair bilgilendirildiğini açıkladı. Ancak klinik, Twitter’dan paylaştığı bu bilgiyi daha sonra sildi.

Bir gazetecinin neden maske takmadığını sorması üzerine Mike Pence, düzenli olarak koronavirüs testi yaptırdığını ve bu nedenle buna gerek duymadığını söyledi.

Pence, “Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, maske kullanımının koronavirüse sahip olabilecek kişilerin virüsü taşıma olasılığını önleyebildiğini kabul ediyor. Bende de koronavirüs olmadığı için, burada olmanın, bu inanılmaz sağlık çalışanlarıyla konuşabilmenin, onların gözlerinin içine bakarak teşekkür etmenin iyi bir fırsat olacağını düşündüm” ifadelerini kullandı.