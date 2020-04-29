ABD başkentinde olur olmaz sokağa çıkmak da Kongre binasını ziyaret etmek de 16 Mayıs'a dek yasak

Kongre'ye evsahipliği yapan ve ABD demokrasisinin simgesi olan Capitol binasına koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen turist ziyareti kısıtlaması mayısın ortasına dek uzatıldı.

Martta alınan ve nisan ayı boyunca uzatılan Capitol binasına ziyaretçi yasağının mayıs ortasına dek tekrar uzatılması kararının, hem Kongre çalışanları hem de halkın sağlığı ve güvenliği düşünülerek alındığı açıklandı.

Koronavirüs vakalarının seyrinde düşüş görülmeyen başkent Washington, D.C. de 15 Mayıs'a dek yurttaşların sadece elzem faaliyetler için dışarı çıkmasına izin veren evde kalma uygulamasını devam ettirecek.

Öncesinde Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili çoğunluk, burada çok uzun zaman toplantı halinde olmanın hem vekiller hem de çalışanlar için çok riskli olacağı endişesiyle gelecek hafta Capitol'de oturumlara yeniden başlama planından vazgeçmişti.

Kongre'nin üst kanadı Senato'daki Cumhuriyetçi Partili çoğunluk ise pazartesi Capitol'e dönüp oturumlara başlama planından sapmadığını açıklamıştı.