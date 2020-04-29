ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası açıkladı. Banka faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bıraktı. Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

ABD ekonomisinin koronavirüs salgınından kaynaklı olarak kötüleştiğini belirten Fed, er ya da geç yaşanacak toparlanmayı desteklemek için agresif adımlar atmayı sürdüreceği taahhütünde bulundu.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin ardından yapılan açıklamada, "Fed, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya bağlı" denildi.