Pentagon, Meksika duvarı inşaatı için Rusya'yı caydırma projelerinin maliyetini düşürüyor

Bloomberg'in Pentagon'da dağıtılan bir bilgi notuna dayandırdığı habere göre söz konusu projeler, 'Avrupa caydırıcılık girişimi' kapsamında ve ABD yönetiminin 'bölgedeki Rusya saldırganlığına karşı koymak' ve 'Avrupa'da gelişmiş Amerikan askeri varlığını yeniden inşa etmek ve ortakların askeri kapasitesini yükseltmek' iddiasını öne sürerek yürütülüyor.
Özellikle bu, Norveç, Almanya ve İspanya’da yürütülen ve toplam maliyeti 545 milyon dolar olan askeri altyapı oluşturma ve genişletme projelerini kapsıyor.
Bu projeler için ayrılan kaynakların yaklaşık 200 milyon dolarının ABD-Meksika sınırında örülen duvar inşaatına yönlendirilmesi bekleniyor.
The Hill gazetesi şubat ayında, Pentagon’un ABD Kongresi'ni Meksika sınırındaki duvar inşaatına fon tahsis etmek için askeri programların finansmanını düşürdüğüyle ilgili bilgilendirdiğini yazmıştı.
Rus tarafı defalarca Rusya'dan tehdit iddialarını reddetti ve ABD ve NATO'nun saldırgan eylemlerine dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun askeri altyapısının genişletilmesinin sadece uluslararası gerginliğin artmasına hizmet ettiğini belirtti.
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