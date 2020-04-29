Pentagon, Meksika duvarı inşaatı için Rusya'yı caydırma projelerinin maliyetini düşürüyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya'ya karşı Avrupa'da yürütülen projelerin finansmanı için ayrılan fonların bir kısmını Meksika ile ABD sınırında örülen duvar inşaatına yönlendirilmesi yönünde talimat verdi.

Bloomberg'in Pentagon'da dağıtılan bir bilgi notuna dayandırdığı habere göre söz konusu projeler, 'Avrupa caydırıcılık girişimi' kapsamında ve ABD yönetiminin 'bölgedeki Rusya saldırganlığına karşı koymak' ve 'Avrupa'da gelişmiş Amerikan askeri varlığını yeniden inşa etmek ve ortakların askeri kapasitesini yükseltmek' iddiasını öne sürerek yürütülüyor.

Özellikle bu, Norveç, Almanya ve İspanya’da yürütülen ve toplam maliyeti 545 milyon dolar olan askeri altyapı oluşturma ve genişletme projelerini kapsıyor.

Bu projeler için ayrılan kaynakların yaklaşık 200 milyon dolarının ABD-Meksika sınırında örülen duvar inşaatına yönlendirilmesi bekleniyor.

Bloomberg'e göre notta, ülke dışındaki projelere yönelik çalışmaların tamamen durdurulmadığı, ancak yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) pandemisiyle ilgili zorluklar nedeniyle erteleneceği vurgulanıyor. Ayrıca, ABD'de bazı askeri tesislerin inşaat maliyetlerinin de duvar inşaatını finanse etmek için azaltılması öngörülüyor.

The Hill gazetesi şubat ayında, Pentagon’un ABD Kongresi'ni Meksika sınırındaki duvar inşaatına fon tahsis etmek için askeri programların finansmanını düşürdüğüyle ilgili bilgilendirdiğini yazmıştı.

Rus tarafı defalarca Rusya'dan tehdit iddialarını reddetti ve ABD ve NATO'nun saldırgan eylemlerine dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun askeri altyapısının genişletilmesinin sadece uluslararası gerginliğin artmasına hizmet ettiğini belirtti.