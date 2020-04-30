Trump'ın salgına dair yeni teorisi: Çin seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapacak

Koronavirüs salgınının tek sorumlusu olarak Çin’i gösteren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de “Kasım ayında seçimleri kaybetmem için elinden geleni yapıyorlar” dedi.

Salgının yeni merkezi olan ve ekonomik açıdan ciddi bir duraklama riski yaşayan ABD’de, yönetimin koronavirüsle mücadele yöntemleri eleştiri konusu olurken, Başkan Donald Trump’ı da ‘koltuğunu kaybetme’ korkusu sardı.

Beyaz Saray’da Reuters haber ajansına bir röportaj veren Trump, Çin’in çok daha önce tüm dünyayı salgına karşı uyarabileceğini savundu.

Çin’in salgınına karşı tutumunu eleştiren Trump, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini işaret ederek, "Çin bu yarışı kaybetmem için elinden geleni yapacak” dedi.

‘Biden’ın seçilmesini istiyorlar’

Çin’e uyguladığı gümrük vergileri ve ticaret kısıtlamaları nedeniyle Pekin yönetiminin rakibi’ı desteklediğini iddia eden Trump, “Çin'e ticaret konusunda yaptığım baskıyı hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklar. Kendilerini masum taraf olarak göstermek için sürekli halkla ilişkilere başvuruyorlar” diye konuştu.

Donald Trump, salgın nedeniyle Çin’e herhangi bir maddi yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusuna ise, “Yapabileceğim çok fazla şey var. Şu anda neler olup bittiğine bakıyoruz” dedi.

‘Çin'in virüsü bilerek yaydığı’ imasında bulunan Donald Trump, ırkçılık eleştirilerine kulak asmayarak koronavirüs yerine uzun bir süre ‘Çin virüsü’ tabirini kullanmıştı.

'Tarihin en iyi ekonomisine sahiptik'

Öte yandan Trump, salgın nedeniyle milyonlarca insanın işini kaybetmesine ve gayri safi yurtiçi hasılanın düşmesine rağmen ‘pembe bir tablo’ çizmeye çalıştı. Güçlü bir ekonomileri olduğunu savunan Trump, “Bu olmadan önce ortalığı sallıyorduk. Tarihin en iyi ekonomisine sahiptik” ifadelerini kullandı.

UFO görüntüleri: Gerçek olup olmadığını merak ediyorum

Yaklaşık yarım saat süren röportajın sonunda Donald Trump, Pentagon tarafından paylaşılan ve UFO’ya ait olduğu iddia edilen görüntülere değinmeyi de ihmal etmedi.

Trump, “Sadece gerçek olup olmadığını merak ediyorum. Müthiş bir videoydu” dedi.