Amazon çalışanları sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle Bezos'un evinin önünde eylem yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada vatandaşlar eve kapanırken, internet üzerinden siparişlerde yoğunluk yaşanıyor.

İnternet siparişlerinin en yoğun olduğu şirketlerin başında ise ABD'li e-ticaret şirketi Amazon geliyor. Şirket, artan siparişlere yetişmek için binlerce kişiyi işe alırken, çalışanlar salgın sürecinde yeterince sağlık önlemi alınmaması nedeniyle şirkete tepkili.

Bu nedenle dün bir grup Amazon çalışanı, çalışma ortamının iyileştirilmesi, koruyucu ekipman ve risk ödemesi taleplerini dile getirmek için şirketin kurucusu Jess Bezos'un Washington DC'de bulunan 23 milyon dolarlık evinin önünde protesto düzenledi.

9 çalışan, Bezos'un evinin önüne devasa bir grafiti çizerek 'Amazon çalışanlarını koru' yazdı.

Bu sırada bölgeye polisin de geldiği ancak herhangi bir müdahalede bulunmadığı öğrenildi.

© REUTERS / Sağlıksız çalışma koşullarını protesto eden Amazon çalışanları Bezos'un evinin önünde grafiti çizdi

Eylem sırasında Bezos'un evinde olup olmadığı bilinmezken, Washington Post muhabiri evde bir hareketlilik gözlemlenmediğini bildirdi.

23 Nisan'da ABD'de 350'den fazla Amazon çalışanı koronavirüse karşı güvensiz çalışma ortamını protesto etmek amacıyla greve gitmiş, işçiler, haklarını şirketten alana kadar grevi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Virüsün ortaya çıkışından bu yana, 130 farklı Amazon fabrikasında çalışan 153 kişiye koronavirüs bulaştı. Bu ayın başlarında Amazon, şirketin pandemi sürecinde çalışma koşulları hakkında şikayetlerini bildiren üç çalışanı kovmuştu.

Şirket, tesislerinde derin temizliğin yapıldığını, işçilere koruyucu malzeme sağladığını ve binalarda mesafe kuralına uyulması için gerekli önlemleri aldığını iddia ediyor.

Bezos'un serveti ise 138 milyar dolara ulaştı

Bezos, Amazon'un yüzde 11 hissesine sahip. Şirketin hisseleri geçen Salı günü yüzde 5.3 yükseldi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 500 insanının toplam serveti bu yıl salgın nedeniyle 553 milyar dolar erirken, Bezos'un serveti ise 138 milyar dolara ulaştı.