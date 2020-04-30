ABD'de bir ilk: Los Angeles'dan her sakinine ücretsiz koronavirüs testi olma imkanı

Koronavirüs pandemisinin merkezi konumundaki ABD'de Kaliforniya eyaletinin en büyük kenti Los Angeles'da belirti göstersin göstermesin tüm şehir sakinlerine bedava koronavirüs testi yapılacağı açıklandı.

Los Angeles'ın ABD'de her sakinine ücretsiz koronavirüs testi sağlayan ilk büyük şehir olacağı Belediye Başkanı Eric Garcetti tarafından duyuruldu.

"Çevrenizdekilere bulaştırmayacağınızı bilmenin vereceği iç huzuruna fiyat biçemezsiniz" diyen Garetti, belirti göstermeyen şehir sakinlerine de bu imkanı sunacaklarını, ancak belirti gösterenlere öncelik vereceklerini belirtti.

Belediye Başkanı, şehir sakinlerine test kapasitesi dolmadan acilen LA koronavirüs enformasyon sitesine yazılmaları çağrısında bulundu.

Bir gecede 4 milyon kişinin test merkezlerine akın edemeyeceğini dile getiren Garetti, diğer yandan ekstra test kapasitesinin gerekirse kişileri birden fazla kez testten geçirme imkanı sağlayacağını söyledi. Ama endişe yüzünden her gün test yaptırılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Uygulama bugünden itibaren başladı.

Böylece testi korona pozitif çıkan insanlarla muhatap olan ama kendisi belirti göstermeyenler de yeni uygulamadan faydalanacak.

Bu sayede işe geri dönmesi sağlık riski yaratmayacaklar da belirlenebilecek.

Bu bilgilerin elde edilmesiyle evde kal uygulamasının ne kadar yumuşatılabileceği de belirlenecek.

Ancak belediye başkanının açıklamasının ardından aşırı yüklenme nedeniyle test için kayıt yaptırılan sitenin ara ara çöktüğü ve genelde çok yavaş çalıştığı belirtildi.

Ayrıca Garetti, ekonomi yeniden işlemeye başladığında, yeniden açılacak işyerlerinin işten çıkardıkları çalışanları geri almaya öncelik vereceklerinin garantisini sundu.