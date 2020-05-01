Küba’nın ABD Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı

Küba Dışişleri Bakanı Miguel Díaz-Canel Bermudez, Küba’nın ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı kınarken, “Ülkeler, topraklarındaki diplomatik misyonları korumalı” dedi.
ABD’nin başkenti Washington’da Küba Büyükelçiliği binasına, yerel saatle gece 2 sularında bir kişi tarafından ateş açıldı. Washington Post, saldırganın yakalandığını belirtirken, polisin saldırganın kimliğini açıklamadığını aktardı.
Büyükelçilik çalışanları saldırıdan etkilenmedi. Soruşturma yürütülüyor.
Küba Dışişleri Bakanı Miguel Díaz-Canel Bermudez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırının soruşturulacağı umudunu dile getirerek, “Bu saldırganlığı kınıyoruz. Ülkeler, topraklarındaki diplomatik misyonları korumalı” ifadesini kullandı.
Cuba waits for investigation into shooting of our Embassy in the United States. We condemn this aggression. States must protect diplomatic missions accredited to their country. #SomosCubahttps://t.co/LNRO1a2rEp— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 30, 2020
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