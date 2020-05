Gates'den Trump'a eleştiri: Askeri harcamaların yüzde 5'inden azıyla koronavirüs pandemisi önlenebilirdi

Çin'le işbirliği yaparak koronavirüs pandemisini çıkardığına dair komplo teorilerine konu olan Microsoft kurucusu Bill Gates, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimini göz göre göre gelen pandemiye karşı hiçbir hazırlık yapmamakla suçlarken bundan sonra alınması gereken önlemleri sıraladı.

ABD iş dünyasının devasa ismi, 'mikrobilgisayar devriminin' öncüsü, katıldığı CNN'in küresel tartışma programında, ABD ve diğer gelişmiş ülkeleri koronavirüs pandemisinin korkunç etkilerini hafifletecek icraatları yerine getirmemekle suçladı.

Trump'ın koronavirüsün tüm dünyayı vuracak pandemiye dönüşeceğine dair ABD istihbaratının ocak ve şubatta sunduğu raporları dikkate almadığına dair haberlere atıf yapan Gates, "Eğer ocak ve şubat ayı doğru düzgün kullanılsaydı ve kitlesel çapta testler yapılsaydı, bu korkunç ekonomik bedelleri ödemek zorunda kalmazdınız" diyerek ekledi:

"Bunun gibi bir salgının çok az sayıda (bulaşmayla) durdurulmuş olmasını sağlayacak araçlar geliştirilebilir."

The New England Journal of Medicine dergisinde de ancak yüzyılda bir görülebilecek pandemiye dönüşen koronavirüse karşı nasıl müdahale edilebileceğine dair bir makale yayımlayan Gates, böyle bir pandemiye daha hazırlıklı olmak için milyarlarca dolar harcamak gerektiğini belirtti.

Ancak ABD'nin savunma bütçesi, yani askeri harcalamalarıyla kıyaslandığında halk sağlığına böyle bir yatırımın devede kulak kalacağına dikkat çeken teknoloji devi, şu vurguyu yaptı:

"Savunma bütçesinin yüzde 5'ine bile karşılık gelmeyen, hatta onun da altında bir miktarla pandemi hazırlılıklığı, inovasyon, stoklama, simülasyon sağlayabilirsiniz ki, böyle yapılsaydı en azından bu tehdide karşı muazzam ölçüde başarılı olunurdu."

Koronavirüs pandemisinin merkezindeki ABD'de teyitli vaka sayısı 1 milyonu, ölü sayısı 63 bini geçti. Koronavirüs dünya çapında 3.25 milyondan fazla kişiye bulaştı, 233 binden fazla can aldı.