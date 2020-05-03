Kaliforniya'da 'plaj özgürlüğünü' savunmak için binlerce kişi dip dibe sokaklara döküldü

Kaliforniya'nın Orange bölgesindeki plajların kapatılmasını protesto için Huntington Plajı'na yürüyen binlerce kişinin sokaklarda yan yana dip dibe duran görüntüleri, hem ABD hem dünyada şok etkisi yarattı.

Amerikalılar koronavirüs nedeniyle California'da plajın kapatılmasını protesto ediyor.



Türkiye'de yaşansa kızmadan önce "yazık deli herhalde" diye şaşırırız.



"Aklı beş karış havada" diye buna denir. pic.twitter.com/pX4EuXWNw8 — Gokhun Gocmen (@GokhunGocmen) May 3, 2020

Çoğunluğu maske takmayan protestocular, plajların yanısıra tüm işyerlerinin yeniden açılması talebiyle Pasifik Sahili Otoyolu'nu birkaç km trafiğe kapattı.

Kalabalık "Her şeyin başı özgürlük", "Sörf yapmak suç değildir", "Kaliforniya Valisi Gavin Newsom aklını kaçırmış", "Kaliforniya'yı hemen şimdi yeniden açın" gibi pankartlar açtı.

Kaliforniya'nın kuzeyinde ve güneyindeki bölgelerin kamusal toplanma alanlarını kapatmalarının ardından plajları açık tek bölge olarak Orange ilçesi kalmıştı.

Geçen haftasonu sıcakların tavan yapmasıyla yaklaşık 80 bin kişi soluğu Newport ve Huntington plajlarında almıştı.

Bu sardalya konservesi tarzı manzarayı Orange plajlarına yasak getirilmesi takip etti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, pazartesi günü "Virüs haftasonu tatile çıkmıyor, sahillerimizde güneşli güzel hava var diye eve gitmiyor" tepkisini göstermesinin ardından perşembe günü Orange plajlarını kapatma kararını açıklamıştı.