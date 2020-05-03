ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1711 artarak 67 bin 494'e yükseldi

Koronavirüs pandemisinin merkezi konumundaki ABD, perşembe günü teyitli 2909 ölümle en çok can kaybı verdiği günü geçirmesi sonrası, son 24 saatte yeni 1711 ölüm bildirdi. Süper gücün koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden yurttaşlarının sayısı 67 bin 494'e çıktı.