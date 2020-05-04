ABD'de 'pandemi biraları' satışta: Trump'a kafa tutan halk sağlığı uzmanının adını taşıyan 'Fauci', kapışılıyor

ABD'nin Georgia eyaletinde içki üreticisi bir şirket, koronavirüs günlerinde 'pandemi biraları' üretimine geçti. Başkan Donald Trump'ın koronavirüsle ilgili umursamaz politikalarına kafa tutmasıyla tanınan ABD'nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir numaralı yetkilisi Dr. Anthony Fauci'nin adını taşıyan lezzet, içlerinde en çok satan haline geldi.

Atlanta merkezli, Wild Heaven Beer isimli bira üreticisi şirket, krizi fırsata çevirmiş gözüküyor.

Koronavirüs pandemisinde gündem olan insanlar, olaylar ve sözlerden isimlerini alan değişik tadlarda bira üretimine geçen şirket, pale ale tarzı ürününe 'Fauci Spring' adını verdi.

Başkan Donald Trump'ın koronavirüsle ilgili umursamaz politikalarına kafa tutmasıyla tanınan ABD'nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir numaralı yetkilisi Dr. Anthony Fauci'nin adını taşıyan ürün o kadar yoğun talep gördü ki, şirket ikinci parti üretime geçti. 1300 sandık dolduracak 'Fauci Spring' üretimi için kollar sıvandı.

A Georgia brewery is selling 'pandemic beers,' including a bestseller named after Dr. Fauci https://t.co/urFBmLSW7j — Business Insider (@businessinsider) May 3, 2020

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Başkanı Anthony Fauci, Beyaz Saray'daki basın toplantılarında kamuoyunun önünde Trump'ın koronavirüs politikalarını sorgulamasının ardından, adeta 'ABD'nin süper kahramanı' haline geldi.

People dergisinin yıllık geleneksel 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanının 79 yaşındaki halk sağlığı uzmanına verilmesi için internette imza kampanyası başlatıldı.

Hatta Hollywood'un seksi ikonları arasında yer alan Oscarlı aktör Brad Pitt, Fauci kılığına girip Trump'la dalga geçtiği bir skeçte oynadı.

Wild Heaven Beer, 'Fauci Membası'nın yanısıra iki 'pandemi birası' daha satışa sundu.

Georgia beer named after Dr. Fauci sees surprising demand https://t.co/1gctQY2Xjf — FORTUNE (@FortuneMagazine) May 3, 2020

​Alman birası tarzındaki, adını sosyal mesafe kurallarından alırken The Police grubunun ünlü şarkısını da yankılıyor: Bana o kadar yakın durma.

Rye India pale tarzındaki diğeri, Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüsle ilgili ulusa sesleniş konuşmasının slogan sözünü taşıyor. Yeniden buluşacağız.

Küçük yerel üretici şirketin sahipleri, yeni seriyle ilgili "Bizim işimiz insanların yüzünü güldürmek üzerine kuruludur. Bu kriz sırasında tüketicilerimizi biraz olsun eğlendirirsek, rahatlatırsak, işimizi yapmış oluruz" dedi.