RT: ABD, eski Sovyet ülkelerinden silah sistemleri almayı planlıyor

ABD'nin eski Sovyet veya Doğu Bloku ülkelerinde geliştirilen ve halihazırda kullanılan silah sistemlerini satın almak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

ABD Silahlı Kuvvetleri Yüklenici Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi'nin yaptığı başvuruya ulaşan Russia Today (RT) televizyonu, Washington'un eski Sovyet veya Doğu Bloku ülkelerinden silah sistemleri almak için çalışma yürüttüğünü ortaya koydu.

RT, ABD Savunma Bakanlığı ile diğer kurumların yanı sıra ABD'nin yabancı müttefiklerinin bu alımlara test ve tatbikatların yapılması ve sahada kullanılması için ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Belgeye göre Yüklenici Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi, birkaç tedarikçi firmayla silah sistemleri ve mühimmatların alımına ve sevkiyatına yönelik 5'er yıllık sözleşmeler imzalamak istiyor. Belgede, silah ve mühimmatların teslimat süresi belirtilmiyor.