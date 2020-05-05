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    Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı basın toplantısında ülkedeki salgına ilişkin yapılan tahminler konusunda sunum yaptı.

    ABD'nin halk sağlığı uzmanından Trump'a yine itiraz: Koronavirüsün Çin laboratuvarında yapıldığına dair kanıt yok

    © REUTERS / TOM BRENNER
    ABD
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    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (170)
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    Başkan Donald Trump'ın koronavirüsle ilgili tartışmalı politikalarına kafa tutmasıyla tanınan ABD'nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir numaralı yetkilisi, bir kez daha Trump'a meydan okudu. Dr. Anthony Fauci, komplo teorilerini reddettiği Trump'a sonbaharda gelmesi muhtemel ikinci dalgaya karşı ulusal sağlık sistemini hazır etmesini tavsiye etti.

    Pandemiden Çin'in sorumlu olduğu ve Pekin'e bedel ödetilmesi gerektiğini ağzına sakız yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğine dair komplo teorisine Dr. Anthony Fauci itiraz etti. 

    Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Başkanı konumundaki Dr. Fauci, National Geographic'e verdiği geniş kapsamlı röportajda, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarın yapımı olduğuna dair bilimsel kanıt olmadığını söyledi.

    'Bu virüs doğada evrim geçirdi ve türlere sıçradı'

    Dr. Fauci, "Virüsün yarasalarda ve şimdi dışarıdaki evrimine bakarsanız, (bilimsel kanıt) çok çok güçlü şekilde bunun yapay olarak ya da kasten manipüle edilmiş olamayacağına meylediyor. Zaman içinde adım adım evrimle ilgili her şey güçlü şekilde işaret ediyor ki, bu virüs doğada evrim geçirdi ve türlere sıçradı" dedi.

    Bir numaralı halk sağlığı uzmanı, koronavirüsün yaban hayatta bulunup laboratuvara getirildiği, daha sonra laboratuvardan kaçtığına dair alternatif komplo teorisine de yine bilimsel kanıta dayanarak prim vermedi.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Trump'ınkine benzer açıklamalar yaparken son olarak “Size şunu söyleyebilirim ki, virüsün Wuhan’daki bir laboratuardan çıktığına dair çok ciddi bulgular var” demişti.

    'İkinci dalgada hala yeterli sayıda testimiz olmazsa, utanmamız lazım'

    Dr. Fauci ise en büyük endişesinin, ABD'nin enfeksiyon oranını bu yaz dibe vurduramazsa sonbahar ve kış mevsimlerinde salgının ikinci dalga sınavından geçmesi ihtimali olduğunu ifade etti. 

    Günde 5 milyon test hedefi açıklayıp haftalardır bu hedefe ulaşamayan Trump'a yine dokunduran Dr. Fauci, "Sonbahar ve kış aylarında ikinci dalga dediklerinin gerçekleşmesi halinde hala yeterli sayıda testimiz olmazsa, utanmamız lazım" dedi. 

    İkinci dalga gelmeden yeterli test tedarikinin garanti altına alınması kadar sistemin testleri en çok ihtiyacı olan insanlara ulaştırmasının da gerektiği uyarısında bulunan Dr. Fauci, "Bu virüsün birdenbire ortadan kaybolması şansı bulunduğunu düşünmüyorum. Ortalıkta olacaktır ve fırsat verilirse dirilecektir" vurgusunu yaptı.

    'Komplo teorilerini bırak, ulusal sağlık sistemini düzelt' mesajı

    Halk sağlığı uzmanı, Trump yönetimin bu yaz ABD'nin ulusal sağlık sistemini doğru düzgün takviye edip sağlamlaştırmaya odaklanması, hastanelerde yataklarla solunum cihazları ve sağlık çalışanları için kişisel koruyucu donanımların hazır olmasını sağlama alması gerektiğini belirtti. 

    ABD'nin yeni ikonu

    Beyaz Saray'daki basın toplantılarında kamuoyunun önünde Trump'ın koronavirüs politikalarını sorgulamasının ardından, adeta 'ABD'nin süper kahramanı' haline gelen 79 yaşındaki doktora People dergisinin yıllık geleneksel 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanının  verilmesi için internette imza kampanyası başlatıldı. Hollywood yıldızı Brad Pitt, Fauci kılığına girip Trump'la dalga geçtiği bir skeçte oynadı. Son olarak Georgia eyaletinde içki üreticisi bir şirketin piyasaya sürdüğü 'pandemi biraları' içinde Fauci'nin adını taşıyan lezzet, en çok satan haline geldi. 

     

     

     

    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (170)
    Etiketler:
    Test, Doğa, Evrim, Laboratuvar, Vuhan, Çin, Anthony Fauci, Donald Trump
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