Trump'tan Putin ile telefon görüşmesi sonrası açıklama: Silah kontrolü anlaşmalarını görüşmeye hazırız

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin silah kontrolü anlaşmalarını görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, açıklamasında "Rusya ile silah kontrolü konusunda büyük bir ciddiyetle görüşüyoruz ve bunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Onlar da biz de bunu (anlaşmayı) istiyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START-3 Anlaşması) kapsamı dışında kalan yeni silah türlerini görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Lavrov yaptığı açıklamada ayrıca ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs salgınına karşı 'Rusya’ya yardımından dolayı minnettar' olduğunu söylemişti.