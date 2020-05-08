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    Araştırma: ABD'de salgın New York'tan bütün ülkeye yayıldı

    © REUTERS / Mike Segar
    ABD
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    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (186)
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202005081041995815-arastirma-abdde-salgin-new-yorktan-butun-ulkeye-yayildi/

    ABD'de yapılan araştırma, ülke genelinde yayılan koronavirüs salgınının ana çıkış noktasının New York olduğunu ortaya koydu.

    Salgının dünyadaki yeni merkez üssü haline gelen ABD’de, New York kentinde mart başında görülen koronavirüsün, ülkedeki enfeksiyonların ana kaynağı olduğu ileri sürüldü.

    New York Times'ın eyaletlerden toplanan genetik örneklerin incelendiği Nextstrain verilerine dayandırdığı haberinde, virüsün sosyal mesafe kuralları ve seyahat yasağı gibi önlemler uygulanmaya başlamadan önce New York’tan seyahat eden binlerce kişi tarafından ülkeye yayıldığı kaydedildi.

    2 bin virüs örneğinin mutasyon izleri takip edildi

    Söz konusu bulguların, uzmanların, ülke genelinde toplanan 2 bin virüs örneğinin mutasyon izlerini takip etmesi ve salgın modelleriyle enfekte olmuş insanların seyahat geçmişlerini incelemesi sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

    © REUTERS / JEENAH MOON
    New York metrosunda 115 yıl sonra bir ilk: Salgına karşı dezenfeksiyon için kapatıldı
    Teksas, Ohio, Louisiana, Idaho, Wisconsin ağırlıklı olmak üzere birçok eyaletten alınan örneklerin çoğunda, New York'ta ortaya çıkan virüsün kökenine uzanan farklı mutasyon izlerinin bulunduğuna vurgulandı.

    Virüsün yeni insanları enfekte ettikçe mutasyona uğrayarak çoğaldığı ancak bu mutasyonların tipik olarak virüsün davranışını değiştirmediği ve kökeninin imzasını taşıdığı kaydedildi.

    'Vakaların yüzde 60-65'inin kaynağı' 

    Yale Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Epidomolojisti Nathan Grubaugh, New York'tan yayılan salgının ülke genelindeki virüslerin yüzde 60-65'ini oluşturduğu tahmininde bulundu.

    Grubaugh, "Artık New York'un ülkenin geri kalanı için ilk çıkış yeri olduğuna emin olmak için yeterince veriye sahibiz" ifadelerini kullandı.

    Haberde ayrıca, New York'ta ortaya çıkan virüslerin, Avrupa'daki salgınlara uzanan belirgin bir genetik imzası olduğu vurgulanırken, öte yandan ülkede ilk vakanın görüldüğü Washington eyaletinden yayılan virüslerin ise doğrudan Çin'e bağlanan izleri olduğuna dikkat çekildi.

    'Treni kaçırdık, bu bizim hatamız'

    Avrupa'dan seyahat kısıtlaması önleminin geç alındığı belirtilen haberde, araştırmadaki verilerin, virüsün o zamana kadar zaten ülkede yayılmaya başladığını gösterdiği kaydedildi.

    Kaliforniya Scripps Research'den İmmünoloji ve Mikrobiyoloji Profesörü Kristian Andersen, "Geldiğimiz nokta, virüsün yayılmasını önlemede treni kaçırdığımız ve ülkedeki salgının yurt içi yayılmadan kaynaklandığı anlamına geliyor. Bu başkasının hatası değil, kendi hatamız" dedi.

    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (186)
    Etiketler:
    Virüs, New York, ABD, Salgın, Koronavirüs
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