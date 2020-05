De Niro, Trump'ı suçladı: Bir salgın filmi çekilirse Cuomo'yu oynamak isterim, bir başkanın yapması gerekenleri yapıyor

Donald Trump’a yönelik sert eleştirilerini sürdüren, sinemanın efsane isimlerinden Robert De Niro, ileride salgınla ilgili bir film yapılması halinde New York Valisi Andrew Cuomo'yu canlandırmak istediğini söyledi. De Niro, “Sanırım Cuomo rolünü oynayacağım. Başkanın yapması gerekeni yapıyor” dedi.

Karantinada bulunduğu evinden 'The Late Show with Stephen Colbert' programına konuk olan De Niro, “Onu (Cuomo) Başkan olarak görebiliyorum. Biden’dan yanayım ve her şeyin Biden için iyi gitmesini diliyorum ama en azından çok yetenekli biri var, oldukça yetenekli bir yedek plan, eğer istersek… Harika işler yapıyor, her başkanın yapması gerekenleri yapıyor” ifadelerini kullandı.

Trump’a ‘aptal’ diye seslendi

Trump için sert ifadeler kullanmaktan bir kez daha kaçınmayan ünlü aktör, “O aptal doğru şeyleri yapsaydı, uyarıları dinleyip onlara kulak verseydi, bu salgını çok daha iyi bir şekilde atlatırdık; çok, çok fazla uyarı vardı ve şimdi biz hepimiz bunun bedelini ödüyoruz. Bazı açılardan kötü olurdu belki ama asla bu şekilde olmazdı” ifadelerini kullandı.

“Herkes Trump’ın oyununun ne olduğunu biliyor” diyen De Niro, onun sadece tekrar başkan seçilmeyi düşündüğünü söyledi.