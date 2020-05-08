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    ABD basını, Trump'ın Venezüella'daki maşası Guaido'nun darbeci Amerikalı şirketle yaptığı anlaşmanın belgesini yayımladı

    © AP Photo / Evan Vucci
    ABD
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    ABD destekli Venezüellalı sağcı muhaliflerin lideri Juan Guaido'nun Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesi için Florida merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp'u 213 milyon dolara kiraladığını gözler önüne seren belge, The Washington Post gazetesinde yayımlandı.

    ABD yönetimlerinin solculara karşı yürürlüğe koyduğu projelerin en başarısızlarından biri haline gelen Venezüellalı sağcı muhaliflerin lideri Juan Guaido, haftasonunda ABD'li paralı askerlerin ülkeye sızma girişimiyle bağlantılı olduğunu reddetmesine rağmen bunun için anlaşma imzaladığının ortaya çıkmasıyla dış basında alay konusu oldu. 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'daki maşası konumundaki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Ocak 2019'da Nicolas Maduro'nun seçilmiş devlet başkanlığının meşruiyetinin olmadığını iddia edip tek taraflı olarak kendisini devlet başkanı ilan etmiş, ancak mayıs sonuna dek Washington'ın desteğiyle düzenlediği eylemlere ve operasyonlara rağmen Maduro'yu başkanlık koltuğundan indirmeyi başaramamıştı.

    Bugün The Washington Post gazetesinde yayımlanan ekim tarihli 42 sayfalık belge, Guaido'nun, daha önceki Maduro'ya darbe operasyonuna liderlik etmiş eski ABD'li asker Jordan Goudreau'nun CEO'su olduğu Silvercorp ile Venezüella'yı işgal edip Maduro'yu devirmesi için  213 milyon dolarlık anlaşma yaptığını gözler önüne serdi.

    3 Mayıs'ta Venezüella'ya sızıp Maduro'ya suikast düzenleme operasyonu düzenleyen Silvercorp'a bağlı ABD'li paralı askerlerin başarısızlığa uğratılması ve bir kısmının yakalanmasının ardından, Guaido, Silvercorp ile herhangi bir bağlantısının olduğunu hararetli şekilde yalanlamıştı.

    Guaido'nun Silvercorp ile müzakere ettiği 42 sayfalık belgede ise hangi kara mayınlarının döşeneceğinden hangi zırh ekipmanının kullanılacağına dair pek çok taktik ayrıntı içeren bir plan da yer alıyor. Ancak küçük bir grup komandonun iktidardaki Sosyalist Parti'ye sadık yüz binlerce güvenlik gücünü nasıl alt edebileceğine değinilmiyor. 

    Anlaşmada şöyle deniliyor:

    "Hizmet Sağlayan Grup, 'Başhedef' Nicolas Maduro'yu yakalama/gözaltına alma/devirme, işbaşındaki rejimi devirme ve tanınan Devlet Başkanı Juan Guaido'yu başa geçirme operasyonunu planlama ve icra etmede Ortak Grup'a danışmanlık ve yardım sağlayacaktır."

    The Washington Post, genel hizmet anlaşması metnini haftasonundaki sızma operasyonunu dzenlediğini teyit etmiş bulunan Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau tarafından hazırlandığını, ayrıntılı ekin Venezüellalı sağcı muhalif kanattan geldiğini, imzayı da Guaido'nun attığını belirtti.

    Haberle ilgili sorulara Guaido'nun basın sözcülerinden ilk etapta yanıt gelmedi. 

    Belgede imzası bulunan Guaido'nun danışmanı Juan Rendon, CNN'e yaptığı açıklamada, 'Silvercorp ile istikşafi bir anlaşmaya imza attığını, ama anlaşmanın tamamlanmadığını, Silvercorp'un Guaido'nun desteği olmaksızın yüzüne gözüne bulaştırarak bir intihar misyonuna kalkıştığını' savundu.

    Belgede muahlif vekil Sergio Vergara ve Goudreau'nun da imzası var. 

    Reuters, bu üçünden görüş almaya çalıştığını, ama hiçbirine ulaşamadığını duyurdu.

    Muhaliflerin iki büyük partisi Önce Adalet ile Guaido'nun bağlı olduğu Halk İradesi, bir açıklama yayımlayarak "Demokratik güçler gerillaları, şiddet olaylarını ya da milis grupları teşvik ya da finanse etmez" dedi. Açıklamada 6 partinin daha logosuna yer verildi. 

    Maduro ise kendisine reklam başarısı kazandıran Guaido'dan "Siyasi hasmını öldürtmek için sözleşme imzalayacak çapsızlıkta bir hırsız, bir suçlu" diye söz ederek Trump yönetimini 'o rezille darbeye girişiminin fiyaskoya döndüğünü kabul etmeye' çağırdı.

     

    Etiketler:
    Venezüella, ABD, Belge, The Washington Post, Anlaşma, Darbe, Silvercorp, Nicolas Maduro, Juan Guaido
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