Pence: Amerikalı yurtsever Flynn'i tekrar Trump yönetiminde görmekten mutluluk duyarım

Hakkındaki Türkiye ve Rusya ile temasları konusunda yalancılık suçlamaları düşürülen Flynn'in Beyaz Saray'a geri dönüşüne Başkan Trump'ın ardından Başkan Yardımcısı Pence de davetiye çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı olan, ancak 23 Ocak-13 Şubat 2017 arasında sadece 20 gün görevde kaldıktan sonra istifa eden emekli general Michael Flynn'in hakkındaki tüm suçlamaların 7 Mayıs 2020'de düşürülmesinin ardından Trump yönetimine geri dönüşü gündemde.

Danışmanlık şirketiyle Türkiye lehine lobi yapmaktan mercek altına alınmasının ardından Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasına dair soruşturmada Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmeleri hakkında yalan söylemekle suçlanması, emekli generalin istifasını getirmişti. Ancak FBI tarafından yalan beyanda bulunma durumuna düşürüldüğünü gösteren belgelerin ortaya çıkmasının ardından Adalet Bakanlığı hakkındaki suçlamalar düşürdü. Bu vesileyle Flynn'in Beyaz Saray'a geri dönüşüne Trump'ın ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence de davetiye çıkardı.

HBO'nun haber ağı Axios'a konuşan Başkan Yardımcısı Mike Pence, üç yıl önce Rus elçiyle telefon konuşması hakkında kendisine yalan söylemekle suçlanmış Flynn hakkında belli bir yetkiyle Trump yönetimine geri dönmesinden 'mutlu olacağını' söyledi.

Sunucunun Trump'ın emekli generali 'yönetime geri getirmeyi kesinlikle değerlendirmekten' söz ettiğinin hatırlatılması üzerine Pence şöyle konuştu:

"Bence Michael Flynn bir Amerikalı vatanseverdir, üniforma içinde büyük bir seçkinlikle bu ülkeye hizmet etti. Artık Adalet Bakanlığı'nın kararı savcılık istismarını apaçık ortaya koyduktan sonra, kendi adıma Michael Flynn'i yeniden görmekten mutluluk duyarım."

Öncesinde ABD Başkanı da şunları söylemişti:

"Tamamen aklanan Flynn'e haksızlık yapıldı. Bazıları, Flynn'i mahvetti, ama o geri dönecek. Daha büyük ve iyi bir şekilde geri gelecek."

Axios, içerden kaynaklara dayanarak, Trump'ın geri dönüş sürecini somutlaştırması halinde Flynn'in 2016'nın ardından 2020 başkanlık seçimi kampanyasında da yer alabileceğini öngördü.

Flynn, Kislyak ile temasları hakkında yalan söylediğini kabul eden beyanını 2019 başında geri çekerken FBI'ın kendisine yalan söylemesi için komplo kurduğunu savunmuştu.

Adalet Bakanlığı da hakkındaki suçlamaları düşürme kararını, FBI'ın emekli generalden ifade alma sürecinin hiçbir meşru soruşturma temeline dayanmadan gerçekleştirildiği ve manipüle edildiğine dair belgelere dayandırdı.