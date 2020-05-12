‘Elon Musk krediler ile yaşıyor’

ABD medyası, kağıt üzerinde varlıkları 30 milyar dolara varan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın bankalardan aldığı kredi ile yaşadığı iddia edildi.

The Wall Street Journal , borç miktarı 500 milyon doların üzerinde olan Musk’ın,veşirketlerinin hisse senetleri karşılığında bankalardan kredi çektiğini ileri sürdü. İşadamının, 2019’da Tesla’daki hisselerinin yarısını bankaya teminat olarak yatırdı belirtilen haberde, bir yıl önce 15 milyar dolar değerinde olan bu paketin şimdi 28 milyara ulaştığı kaydedildi. Musk, Tesla’nın yüzde 20 hissesine sahip.

Musk'ın her fırsatta paraya ihtiyaç duymadığını dile getirdiği hatırlatılırken ancak avukatının, 2019’da Britanyalı mağara kaşifi Vernon Unsworth ile mahkeme süreci sırasında, müvekkilinin tazminat ödemeye parası olmadığını söylediğine dikkat çekiliyor. Avukat, Musk’ın varlıklarının büyük kısmının hisse senetlerinden oluştuğunu kaydetmişti.

Hisse senetlerinin değerinin belli bir seviyenin altına düşmesi halinde bankaların Tesla kurucusundan kredileri planlanandan önce ödemesini talep etme hakkına sahip olduğu belirtilen haberde, ancak şirketin hisse senedi fiyatlarındaki olumlu gidişata bakılırsa bu ihtimalin zayıf olduğu kaydedildi.