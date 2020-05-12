Mahkumlar erken tahliye olmak için birbirlerine virüs bulaştırdı

Salgının merkez üssü haline gelen ABD’de Kaliforniya eyaletinde bulunan North County cezaevindeki mahkumlar tahliye olabilmek için bilerek birbirlerine koronavirüs bulaştırdı.

Video kayıtlarından tespit edilen olayda, mahkumlar bir yüz maskesini sırayla koklarken görüldü. Ayrıca ateş ölçümüne girmeden önce mahkumlar aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içerek ateşlerini yükseltmeye çalıştı.

Inmates at a Los Angeles County correctional facility in Castaic tried to infect themselves with coronavirus, Sheriff Alex Villanueva said. https://t.co/WNUvySFNfN — KEYT NewsChannel 3 (@KEYTNC3) May 12, 2020

Durumun fark edilmesinin ardından yapılan incelemelerde 21 mahkumun koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Bunun, o sırada aynı ortamda bulunan mahkumların yüzde 40’ına denk geldiği belirtildi.

Mahkumların normal zamanlarda birbirlerinden eşya sakladıklarını vurgulayan Şerif Alex Villanueva, “Daha fazla insanı serbest bırakma yolunu bize dayatmak için bunu kendilerine kasten yaptıklarını düşünmek çok rahatsız edici” dedi.

Villanueva, “Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak” diyerek bu girişimi boşa çıkardı.

Ayrıca, bilerek virüsü yayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Mahkumlarsa yaptıklarını inkâr etti.

Villanueva, salgının başından bu yana 357 mahkuma koronavirüs teşhisi konuduğunu belirtti.