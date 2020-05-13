Kayıt
02:23 13 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci: Hızlı normalleşme daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
    URL'yi kısaltın
    212
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104202/21/1042022137_0:0:3094:1741_1200x675_80_0_0_eb8d4d666f0c7f3e694bcf718e894729.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202005131042028810-beyaz-saray-koronavirus-ekibi-uyesi-fauci-hizli-normallesme-daha-fazla-olum-ve-aciya-neden-olabilir/

    ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının oluşturduğu tehdidin devam ettiğini belirterek, hızlı bir normalleşmeye gidilmesi durumunda ölüm ve acının artabileceğini bildirdi.

    Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi de olan Fauci, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ve ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, Senato Sağlık, Eğitim, İşgücü ve Emeklilik Komitesince düzenlenen oturumda soruları yanıtladı.

    Eksen
    ‘İkinci dalga, ülkelerin koronavirüsle mücadeledeki başarısını silebilecek riskte’

    Bazı senatörlerin ülke genelinde yapılan test sayısının etkileyici ancak normale dönmek için yeterli olmadığını vurguladığı oturumun açılışında, içinde Cumhuriyetçiler'in de olduğu bazı senatörlerin ise Başkan Donald Trump yönetiminin salgınla mücadelesine yönelik eleştirilerde bulunması dikkati çekti.

    Kovid-19 salgını konusunda Başkan Donald Trump ile herhangi bir tartışma yaşayıp yaşamadığı sorusuna cevap veren Fauci, şimdiye kadar herhangi bir tartışma yaşamadığını söyledi. Fauci, Trump'ın, kendisi ve Görev Gücü'nün verdiği bilimsel delillere dayalı tavsiyelere saygı duyduğunu belirtti.

    'Halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir'

    Fauci, Kovid-19 aşısının bulunmasının ne kadar süreceğine yönelik bir soruya, bunun uzun bir zaman almayacağını ve beklenilenden daha kısa sürede bulunacağına inandığını ifade etti.

    Bununla birlikte ABD genelinde hayatın normale dönmesi ve öğrencilerin okullarda eğitim hayatına devam etmesi gibi planlar için henüz erken olduğuna değinen Fauci, mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

    Fauci, şu şöyle konuştu:

    "Bazı bölgeler, şehirler veya eyaletler salgına etkili ve verimli bir şekilde yanıt verebilme kabiliyetine sahip olmadan kendilerine dağıtılan tedbir yönetmelikleri görmezden gelerek normale dönerse, korkarım ki azalmaya başlayan salgın ani yükseliş gösterecektir. Bu durumda halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir."

    Ölüm sayısı daha fazla

    ABD genelinde şu an 80 bin civarında olan Kovid-19 ile ilişkili ölüm oranınında eksiklik olduğunu belirten Fauci, "Birçoğumuz Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısının belirtilen resmi rakamdan daha fazla olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Diğer yandan Kovid-19 aşısının düşük gelirli ABD vatandaşları tarafından da karşılanıp karşılanamayacağı yönündeki soruya cevap vermekten kaçınan Hahn ve Giroir'ın, cevap vermek için Beyaz Saray ile görüşmeleri gerektiğini söylemeleri dikkati çekti.

    Etiketler:
    Anthony Fauci, Koronavirüs, ABD, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçıları Yarışması'nın Öğrenci Yemeği kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı Philippa Askew'in fotoğrafında Hindistan'daki bir okulun kantininde öğrencilere servis edilen vejetaryen yemekler görüntülendi
    Yılın en iyi yemek fotoğrafları belli oldu
    Zafer'in 75. yıldönümü
    Koronavirüse rağmen Rusya'da Zafer'in 75. yıldönümü kutlanıyor
    İnfografik
    İlyuşin İl-2 saldırı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet