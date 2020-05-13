ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'e gidecek: Gündem 'İlhak planı'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Koronavirüs salgınının dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldığı günlerde İsrail'in Filistin kontrolündeki bölgeleri ilhakını görüşmek için Orta Doğu'ya gelecek.

Tek duraklık ziyaret, Pompeo'nun 2 aydır yurt dışına ilk seyahati olacak. Ziyaret birkaç saat sürecek ve Pompeo'ya İsrail'in sıkı önlemlerinden muaf tutularak ülkeye girmesine izin verilecek ufak bir ekip eşlik edecek. Normal şartlarda ülkeye gelen herkesin 2 hafta kendini karantinaya alması bekleniyor.

T24'ün aktardığı habere göre Pompeo, Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve yakın zamanda hükûmete katılması beklenen muhalif lider Benny Gantz ile görüşecek.

Beyaz Saray, Pompeo'nun gerçekleştireceği ziyaretle ilgili geniş bir açıklamada bulunmazken, Dışişleri Bakanı'nın 'bölgesel güvenlik problemleri' hakkında İsrailli liderlerle görüşeceğini belirtti.

Öte yandan Pompeo, İsrail gazetesi Hayom'a verdiği röportajda Netanyahu ve Gantz'ı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Barış için Vizyon' planı hakkında 'yüz yüze' bilgilendirmek için ülkeye geleceğini söyledi.

'Barış için Vizyon', İsrail'in Filistin'e ait bazı bölgeleri ilhak etmesini öngörüyor.