Trump: Çin'le 100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir

ABD Başkanı Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığını belirterek, "100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında, "Uzun süredir Çin ile anlaşmanın pahalı bir şey olduğunu söylüyorum" ifadesini kullandı.

Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra tüm dünyanın Çin'den çıkan Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Trump, "100 tane ticaret anlaşması bile farkı kapatmayacak ve kaybedilen yüzlerce masum canı telafi etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

As I have said for a long time, dealing with China is a very expensive thing to do. We just made a great Trade Deal, the ink was barely dry, and the World was hit by the Plague from China. 100 Trade Deals wouldn’t make up the difference - and all those innocent lives lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2020

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