Kaliforniya’da 200 keçi sokaklara indi: ‘Sosyal mesafe kuralına uymadılar’

ABD Kaliforniya'nın kuzeyinde yaklaşık 200 keçinin otlanmak için bulundukları alanın çitlerini aşıp sokaklara inmesi sosyal medyada viral oldu. Keçilerle ilgili sosyal mesafeye uymama esprileri yapıldı.

Kaliforniya'nın kuzeyinde meydana gelen olayda, yaklaşık 200 keçi sürüsü, yangınları çıkarmaya yatkın kurumuş çimleri yemek için tutuldukları alandan kaçıp sokaklara indi.

Firefighting goats escape, wreak "havoc" on California neighborhood https://t.co/lB8FX2EmUf pic.twitter.com/FIrVn5Mv3W — The Hill (@thehill) May 14, 2020

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Olay sırasında bölgede bulunan ve o anları kaydeden 23 yaşındaki Zach Roelands, görüntüleri paylaşıp koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinaya işaret ederek, şunları yazdı: “Karantina boyunca bu olmuş en çılgınca şey.”

I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street



This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT — Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020

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Keçilerin bulundukları alanın çitlerin üzerinden atlayıp bir şekilde aşıp sokağa indiklerini anlatan Roelands, "Sonunda sokağa kaçtılar ve herkesin ön bahçesinde bulunan bitkileri yemeye başladılar" diye konuştu.

Kısa bir süre içinde kontrol alınan keçilerin ciddi bir soruna yol açmadıkları belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından keçilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı esprileri yapıldı.

Good social distancing vs bad social distancing. Stay safe 👍🏻 pic.twitter.com/sWZHBXeBT2 — Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020

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