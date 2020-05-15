ABD'den Çin'in teknoloji devi Huawei'ye 'yarı iletken' kısıtlaması

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'nin akıllı telefon ve telekom ekipmanlarında kullandığı yarı iletkenlerini tasarlamak ve üretmek için ABD teknolojisi ile yazılımlarını kullanma kabiliyetini kısıtlayacağını duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, ABD'nin 'ulusal güvenliğini korumaya' yönelik planlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei'nin yarı iletkenlerini yurt dışında tasarlamak ve üretmek için ABD teknolojisi ile yazılımlarını kullanma kabiliyetini kısıtlamaya yönelik karar alındığı bildirildi.

Söz konusu kararın Huawei'nin ABD'nin ihracat kontrollerini zayıflatma çabalarının önünü keseceği belirtilen açıklamada, büronun yurt dışında üretilen ürünlere yönelik kuralını, Huawei'nin bazı ABD yazılım ve teknolojilerinin doğrudan ürünü olan yarı iletkenleri edinmesini hedefleyerek değiştirdiği aktarıldığı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Huawei ve şirketin yabancı bağlı kuruluşlarınını, ABD'nin ulusal güvenlik temeline dayanan kısıtlamalarını zayıflatma çabalarını artırdığını ifade etti.

Ross, "Huawei ve HiSilicon tarafından sömürülen kurallarımızı değiştirmeliyiz ve ABD teknolojilerinin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarların aykırı olan zararlı faaliyetleri mümkün kılmasını engellemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Huawei'nin söz konusu yarı iletkenlere akıllı telefon ve telekom ekipmanlarının üretiminde ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.