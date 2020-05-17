ABD Dışişleri: Rusya’nın Arktik bölgedeki eylemleri NATO için tehdit oluşturuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Michael Murphy, Rusya’nın Arktik bölgedeki eylemlerinden rahatsızlığını dile getirdi. Murphy, Rusya’nın Arktik bölgedeki güçlenen askeri varlığının NATO’nun Kuzey Atlantik’teki anti-denizaltı savunma hattı için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

ABD’li diplomat, “Çin ve Rusya ABD, Batı ve müttefiklerinin çıkarlarına giderek daha aktif bir şekilde meydan okumaya çalışıyor. Arktik bölge de istisna oluşturmuyor” açıklamasında bulundu.

Rusya’nın Arktik bölgede gelişmiş bir altyapı oluşturduğuna, Kolsk Yarımadası’na S-400 füze savunma sistemleri göndereceğini duyurduğuna ve yeni Arktik askeri birlikleri oluşturduğuna dikkat çeken Murphy, Moskova’nın bu eylemlerinin toprak savunması dışına çıkarak, (Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde İngiltere, İzlanda ve Grönland arasında yer alan) GIUK bölgesini tehdit ettiğini iddia etti.