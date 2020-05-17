ABD’li diplomat, Kırım Tatarlarının sürgünüyle ilgili yazıda Holokost Müzesi'nden fotoğraf kullandı

Washington’daki Rus Büyükelçiliği, ABD’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi James Gilmore’un, Kırım Tatarlarının 1944'te sürgün edilmesine ilişkin yazısı için Polonya’daki gettodan bir fotoğrafı kullanmasına dikkat çekti.

Rus büyükelçiliği, Gilmore'un Kırım Tatarlarının sürgünüyle ilgili yazısı için kullandığı Polonya'daki Łodz gettosundan ölüm kampına gönderilmek üzere trenlere bindirilen Yahudilerin Holokost Anma Müzesi'ndeki fotoğrafını Twitter sayfasından paylaştı.

Trenin yanında duran adamlardan birinin ceketinin kolunda Davud’un yıldızı görülürken, vagonlardan birinde 'France' (Fransa) yazıyor.

Rus büyükelçiliği, Gilmore’un Kırım Tatarlarının Kırım'dan sürgün edilmesiyle ilgili yazısında kullandığı fotoğraf için “Ukrayna diplomasisinin taktiklerini kullanmak çok kötü ve başarısız bir fikir” yorumu yaptı.

Geçen yıl ABD'deki Ukrayna Büyükelçiliği de bu fotoğrafı, Kırım Tatarlarının 1944’teki sürgünü için kullanmıştı. Washington’daki Rus Büyükelçiliği, daha sonra olayı 'Ukrayna diplomasisinin yöntemi' olarak nitelendirmişti.