ABD Sağlık Bakanı: Koronavirüs ölümlerinde rekor kırmamızdan, Amerikalıların sağlıksız olması sorumlu

Azar, Trump yönetiminin pandemiyle çok iyi baş ettiğini, buna rağmen en çok kurban veren ülke haline gelinmesinin siyahlar başta olmak üzere azınlıkların dünyanın geri kalanından daha sağlıksız olmalarından kaynaklandığını savundu.

ABD, Başkan Donald Trump'ın selefinin getirdiği genel sağlık sigortasını kaldırması ve baştan beri koronavirüsü ciddiye almaması sonrası pandemide açık ara en çok vaka ve ölüm görülen ülke konumunda. ABD'deki kurbanların büyük çoğunluğunun siyahlarla diğer azınlıklardan oluşması da sistemin ırkçılığını yeniden tartışmaya açtı. Ancak Trump'ın Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar'ın bu manzarayı başka şekilde yorumlamaya çalışması, tepki çekti. Azar, 'Trump yönetiminin pandemiyle çok iyi baş ettiğini, buna rağmen en çok kurban veren ülke olunmasının Amerikalı azınlıkların dünyanın geri kalanından daha sağlıksız olmalarından kaynaklandığını' savundu.

Health and Human Services Secretary Alex Azar championed the Trump administration’s coronavirus responsehttps://t.co/HQ4Rf5bZtm — POLITICO (@politico) May 17, 2020

CNN'in Washington Başmuhabiri Jake Tapper'ın programına katılan ABD Sağlık Bakanı, "Maalesef Amerika nüfusu büyük çeşitlilik arz ediyor. Önemli sağlıksız eşlikçi rahatsızlıkları olan bir toplum ki, altta yatan önemli hastalık sağlık dengesizlikleri ve temel hastalığa eşlik eden bir ya da daha çok bozukluk nedeniyle Afrikalı Amerikalılar başta olmak üzere azınlık toplumlarımızdaki, toplumlarımızdaki pek çok bireyi risk altına sokuyor" diyerek ekledi:

The racism is non-stop this mornin'. In pure White Supremacist fashion, the Trump administration blames black people for the high death rates. https://t.co/TAL7MOeSVl — Tea Pain (@TeaPainUSA) May 17, 2020

"Bu sağlık sistemimizin talihsiz bir mirası ki kesinlikle ilgilenmemiz gerekiyor."

HHS Secretary Alex Azar lays part of blame for Covid-19 death toll on state of Americans' health https://t.co/09siUJ3pHI pic.twitter.com/atMDk14E7E — CNN Politics (@CNNPolitics) May 18, 2020

İlaç devlerinde yöneticilik ve lobicilik yapmasıyla tanınan milyonlarca dolarlık servetin sahibi Azar, Trump'ın, selefi Barack Obama'nın ABD'deki herkese sağlık hizmeti sağlayan sistemini kaldırdığından hiç söz etmedi.

Tapper'ın 'bu kadar çok Amerikalının Kovid-19 yüzünden ölmesinin nedeninin, dünyanın geri kalanından daha sağlıksız olmaları demeye getirdiğiyle' ilgili sorgulaması üzerine 'kast ettiğinin bu olmadığını' savunan Azar, bir kez daha 'ABD'nin diyabet, yüksek tansiyon, obezite gibi temel hastalığa eşlik eden bir ya da daha çok bozukluğun önemli ölçüde orantısız yükünü taşıdığından' söz etti.

AZAR: The coronavirus results for the US could've been vastly worse



TAPPER: It's worse here than anywhere else



A: When you look at mortality rates, that's simply not correct



T: I'm looking at number of dead bodies



A: The US population has significant unhealthy comorbidities pic.twitter.com/z1NYoHj7Sp — Aaron Rupar (@atrupar) May 17, 2020

Üstüne üstlük Sağlık Bakanı, ABD'de koronadan ölüm sayısının 90 bini bulmasına 'Amerikalıların sağlığının katkı yapan bir etken olduğunu' dile getirdi.

Tapper'ın 'ölüm sayısının bu kadar büyük olmasının Amerika halkının hatası mı olduğunu kast ettiğini' sorması üzerine Azar "Bu hata meselesi değil" diyerek şöyle devam etti:

"Hayır, Jake, lütfen yapma, lütfen çarpıtma, bu hatayla ilgili bir mesele değil. Basit bir epidemiyoloji (salgın hastalıkları ve tedavilerini inceleyen bilim) meselesi. Demek istediğim, eğer yüksek tansiyonumuz, diyabetimiz varsa, koronanın ağır komplikasyonlarıyla ilgili daha büyük risk altındayızdır. Tüm söylediğim bundan ibaret. Ve sen de bunu biliyorsun."

"Bu, birini kendi sağlık durumuyla ilgili suçlamak demek değil. Bu, yani, yani, absürt oldurdu. Bizim burada ABD'de daha riskli profilimiz olduğuna dair basit bir açıklama sadece."