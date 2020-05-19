Kayıt
01:58 19 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Donald Trump - Barack Obama

    Trump, Obama'yı 'beceriksiz' ve 'en kötü başkanlardan biri' olarak niteledi

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102575/17/1025751724_0:2:1200:677_1200x675_80_0_0_3ca55ee7bdd6148cc162e1a9330b62e4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202005191042070618-trump-obamayi-beceriksiz-ve-en-kotu-baskanlardan-biri-olarak-niteledi/

    ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini eleştiren eski ABD Başkanı Barack Obama'yı "beceriksiz" ve "ülkenin en kötü başkanlarından biri" olarak niteledi.

    Trump, gıda sektörü ve restoran yöneticileri ile Beyaz Saray’da yaptığı yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorusunu yanıtladı. 

    ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Rusya Soruşturmasına yönelik incelemeye eski Başkan Barack Obama ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı dahil etmeyeceğini açıklamasına ilişkin yorumda bulunan Trump, bu karara şaşırdığını söyledi. 

    Obama ve Biden'ın Rusya Soruşturmasında kendisini suçlayacak bir şey olmadığını en başından beri bildiğini savunan Trump, "Obama ve Biden'ın bana kurulan tezgaha dahil olduğundan şüphem yok. Bu tarihimizdeki en kötü siyasi skandal." yorumunda bulundu. 

    Trump, Obama'nın, yönetiminin Kovid-19 ile mücadelesini eleştirmesine ilişkin ise "Obama, beceriksiz bir başkandı. ABD tarihindeki en kötü başkanlardan biriydi. Bize dağılmış bir ordu ve DEAŞ'ı bıraktı. Biz DEAŞ'ı tamamen temizledik." diye konuştu.

    Obama yönetiminin kendilerine "bozuk bir sağlık sistemi" bıraktığını da öne süren Trump, bu konuda da salgın sürecinde kendilerinin gayet iyi iş çıkardığını savundu. 

    'DSÖ son dönemde çok üzücü işler yaptı'

    Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan ve bugün başlayan 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) neden konuşmadığının sorulması üzerine, "Orada konuşmamayı seçtim, DSÖ son dönemde çok üzücü işler yaptı." diye konuştu. 

    DSÖ'ye kendileri 450 milyon dolar ödeme yaparken, Çin'in sadece 38 milyon dolar ödediğini vurgulayan Trump, "DSÖ Çin'in kuklası. Çin merkezli hareket ediyor." dedi. 

    Trump, DSÖ ile ilgili ilerleyen günlerde yeni duyuruları olacağının da altını çizdi. 

    Çin'in Kovid-19 salgınını en başında durdurabilecekken virüsün tüm dünyaya yayılmasına neden olduğunu iddia eden Trump, "Çin bu salgından dolayı sorumlu tutulmalı. Tüm dünyaya zarar verdi." görüşüne yer verdi. 

    Trump sıtma ilacını kullandığını açıkladı

    Öte yandan Trump, Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği ve ülkede tartışmalara yol açan "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacına ilişkin de ilginç bir açıklamada bulundu.

    "Son birkaç haftadır, önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum" diyen Trump, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurguladı.

    Geçmiş yönetimlere silah alımını zorlaştırdıkları suçlaması

    Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick’in görevden alınmasına ilişkin ise Trump, "Ben bu kişiyi şahsen tanımam. Dışişleri Bakanı Pompeo, benden bu kişiyi görevden almamı istedi, ben de yaptım. Ona, Linick'i kimin atadığını sordum, Obama'nın atadığını söylediler, ben de öyleyse onu görevden alırım dedim." değerlendirmesinde bulundu 

    Trump, Linick'in ayrıca Pompeo'nun Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatını soruşturduğu iddiasına ilişkin şöyle konuştu:

     "Bir ülke bize silah almak için bir servet ödediğinde bu anlaşma bir an önce yapılmalı. Sizin neyden bahsettiğinizi bilmiyorum ama bizden silah almak isteyen birçok ülke var. Biz onların bizden silah almasını zorlaştırırsak giderler Çin'den ve Rusya'dan alırlar. Geçmiş yönetimler silah alımını çok zorlaştırmışlar, kimse de bizimle iş yapmak istememiş." dedi. 

    Suudi Arabistan'ın Yemen'deki insan hakları ihlaline işaret eden bir muhabirin, "Peki silah sattığınız ülke insan haklarını ihlal etse bile yine hızlı bir anlaşma ister misiniz?" sorusuna ise Trump, "Bilmiyorum, bu konuda hiçbir şey duymadım." diye yanıt verdi. 

     

    Etiketler:
    Hidroksil, Kovid-19, Koronavirüs, Barack Obama, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çin'in Guilin bölgesindeki Kamış Flüt Mağarası, doğal kireçtaşlarının gökkuşağı renklerinde ışıklandırılmasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. 180 milyon yıldan daha eski olan mağara son 1.200 yıldır biliniyor. Mağara adını, dışında yetişen ve flüt yapılabilen bir saz türünden alıyor. Mağarada pek çok değişik ve büyüleyici şekillerde sarkıtlar, dikitler ve kaya oluşumları mevcut. Işıklandırmalar da, bunları belirginleştirecek şekilde sanatsal bir biçimde düzenlenmiş.
    Dünyanın en sıra dışı ve gizemli mağaraları
    Karikatür
    Trump'tan Çin'le tüm ilişkileri kesme tehdidi
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet