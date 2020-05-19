Apple'dan ABD Adalet Bakanı'nın Rusya iddialarına yanıt

Dünyanın her yerinde aynı iPhone'ları sattıklarını ve korumalı bir cihazın blokajını açma imkanına sahip olmadıklarını belirten Apple şirketi, Rusya'yla aralarında gizli anlaşma olduğuna dair iddiaları reddetti.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Apple'ın kişisel verileri koruma politikasının ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini öne sürerek şirketin Rusya ve Çin'le gizli anlaşma yapıldığını iddia etmişti.

Barr'ın iddialarına yanıt veren Apple, "Dünyanın her yerinde aynı iPhone'ları satıyoruz, kullanıcıların parolalarını saklamıyoruz ve korumalı bir cihazın blokajını açma imkanına sahip değiliz. Tüm cihazların işleyişi, kimsenin sistem korumasını aşmasına izin vermeyecek şekilde yapılandırıldı. Tüm bunlar, tüm ülkelerdeki operasyonlarımız için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

Apple'ı Rusya ve Çin'le gizli işbirliği yapmakla suçlayan Barr, bu iki ülkenin kendi vatandaşlarını izlemeye çalıştığını öne sürmüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Apple ile Moskova arasında 'bağlantılar' olduğuna dair iddiaların gülünç olduğunu belirterek, "Washington, 'başkalarını korkutmak için kendininkilere vur' prensibini kullanmaya başladı" demişti.