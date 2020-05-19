Stephen King: ABD'deki 90 bin koronavirüs ölümünden 'MAGA' taraftarları sorumlu

Donald Trump'ın başkanlığı altındaki ABD koronavirüs pandemisinde açık ara en fazla teyitli vaka ve ölüm görülen ülke konumuyla adeta korku romanı haline gelirken, en ünlü korku romanı yazarı Stephen King bu manzaradan Trump taraftarlarını sorumlu tuttu.

Donald Trump'ın seçim kampanyasından başlayıp başkanlığı boyunca en sıkı muhaliflerinden biri olarak öne çıkan 'korku romanlarının unutulmaz yazarı' Stephen King, ABD'de Kovid-19 ölümleri 90 bini geçince bir kez daha sesini yükseltti.

King, aynı zamanda emlak ve reality şov kralı ABD Başkanı'nın 'Amerika'yı yeniden muhteşem yapmak' (İngilizce kısaltmasıyla MAGA) sloganı altında birleşen taraftarlarına çattı.

Stephen King furiously lays into Trump and blames his 'MAGA fans' for US 90,000 death toll https://t.co/A4TavLMFiy — Humanist. (@kennuck) May 19, 2020

Ünlü yazar "Hey, MAGA hayranları! Sizin oğlanın gözetiminde neredeyse 90 bin ölü. Yetti mi yoksa daha da fazlasına mı ihtiyacınız var?" diye tweet attı.

Hey, MAGA fans! Almost 90,000 dead on your boy's watch. Is it enough yet, or do you need even more? — Stephen King (@StephenKing) May 18, 2020

Stephen King, Türkçe'ye 'Mahşer' olarak çevrilen 'The Stand' isimli romanıyla daha 1978'de küresel pandeminin nasıl bir şey olabileceğiyle ilgili adeta kehanette bulunmuştu.

'The Stand', 2020 senesinde dizi olarak yayımlanacak.

ABD'deki halk sağlığı uzmanları, koronavirüsten can kaybı sayısının gelecek haftalarda 100 bini geçebileceği uyarısı yapıyor.

Baştan beri pandemiyi ciddiye almayan ve tedavi için dezenfektan enjekte edilmesi gibi önerilerde bulunan Trump ise Çin'i sorumlu tutmak ve 'Obamagate' teorileri açıklamakla meşgul.

Pek çok hükümetin başı gibi ABD Başkanı da ekonominin çarklarını yeniden döndürmek için hayatı normale çevirmekte kararlı açıklamalar yapıyor.